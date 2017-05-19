Yeni Apple Watch, kan şekerinizi ölçebilir!

Apple‘ın CEO’su Tim Cook, CNBC‘ye göre, Apple kampüsünde Apple Watch‘un kan şekeri düzeylerini izleyen ve şeker hastalarının yaşamlarını değiştirebilecek yepyeni bir test modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu glikoz sayacının neye benzeyeceği henüz belli değil ancak şu ana kadar Apple, kan şekeri seviyelerinin invaziv olmayan ve sürekli izlenmesini sağlayacak bir glikoz izleyici test ediyor gibi görünüyor. Apple’ın yeni izleyicide çalışan Palo Alto‘da bütün bir ekibe sahip olduğu söyleniyor. Günümüzde glikoz sayaçları cilde nüfuz eden küçük sensörler kullanmaktadır.

Apple resmi bir yorumda bulunmadı ancak Tim Cook‘in kendisinin de şubat ayında Glasgow Üniversitesi‘ndeki cihaz hakkında konuştuğunu duyduk ve görüşmelerde Apple’ın sağlık hizmetleri ile ilgilendiğini ve heyecanlandığını söyledik.

“Birkaç hafta boyunca sürekli bir glikoz monitörü taktım” dedi. “Bu geziye gelmeden yeni başladım … Kan şekerinizi kontrol etmek için kendinize günde birçok kez iğne yapmak zihinsel olarak acı veriyor” diye ekledi. “Bir umut var, ne yediğini sürekli olarak biliyorsa, neyin cevabını anında bulabiliyorla … ve diyabetik olmadan önce iyi ayarlamalar yapabiliyorlar.”

Tim Cook ayrıca, bu cihazın kan şekeri seviyelerinin yediği yiyeceklere nasıl tepki verdiğini görmesine izin verdiğini ve bunun kan şekeri seviyelerinin daha kararlı hale getirilmesi için diyetinde doğrudan değişiklikler yapmasına izin verdiğini söyledi.