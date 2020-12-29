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Yeni Apple Watch Prototipi Göz Kamaştırıyor!

Apple Watch'un bir prototipi yayınlandı. Eski modele benzeyen bu prototip, gelecek vaat ediyor olabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Apple Watch

Apple Watch‘un prototip versiyonunu sergileyen yeni görüntüler kısa süre önce ortaya çıktı. Popüler giyilebilir cihazların bu modeli watchOS öncesi bir yazılım derlemesi çalıştırırken görülüyor.

Cupertino merkezli devin giyilebilir prototipinin bu yeni görüntüleri Twitter’da Apple Demo tarafından paylaşıldı. Bu kadar eski bir prototip görmek şaşırtıcı olsa da tamamen çalışan dahili yazılım ve geliştirme ayarlarına sahip olduğu düşünülüyor. Bu görüntülere bakıldığında prototipin, cihazı gizleyen bir güvenlik durumu gibi görünen bir durumla kaplandığı da belirtiliyor.

Eğer bilmiyorsanız, bir prototip cihazın tasarımını ve görünümünü gizlemek için yapılır. Dikkat çekici bir şekilde, Apple Watch‘un bu sürümü de Digital Crown olmadan geliyor ve sol tarafta iki düğme ve kasanın içine yerleştirilmiş bir tür ana sayfa düğmesi bulunuyor. Ayrıca, yazılım pre-watchOS 1.0 olarak gösteriliyor.

Apple Watch

Apple Demo, “Lisa Tester” için Apple Watch prototipinde bir uygulama simgesi olarak kullanılan bir Lisa Simpson olduğu için, 1980’lerden kalma Apple Lisa bilgisayarına da bir referans buldu. Benzer şekilde, watchOS ana ekranının nasıl görüneceğine dair etkileşimli bir deneyim içeren “Springboard yakınlaştırma” uygulamasının da bulunduğu yer  diyebiliriz.

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KaynakTwitter

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