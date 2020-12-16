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Yeni Apple Watch Serisine Ekran Altı Kamera Desteği!

Apple'ın yepyeni patentleri, akıllı saatlere farklı bir bakış açısı getiriyor. İşte yeni Apple Watch'lara dair detaylar...

Ayşen Sıla

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Apple Watch

Apple Watch serisi, tartışmasız dünyanın en iyi akıllı saatlerini sunuyor. Son zamanlarda şirket, seriye iki model daha ekledi. Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE olarak adlandırılan modeller büyük yankı uyandırdı. Şirket, akıllı saatlere gittikçe daha fazla özellik ekleyerek pazarda lider konumda kalmalarını sağlıyor.

Buna paralel olarak, Apple şimdi bir ekran altı kamera sensörüyle birlikte Apple Watch’a Touch ID ekleme fikrini araştırıyor gibi görünüyor. Şirket buna paralel olarak, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” başlıklı bir patent başvurusunda bulundu.

Patent, temelde Apple’ın parmak izi sensörü terimleri olan Touch ID’nin Watch üzerindeki yan düğmeye gömülebildiğini ve kullanıcıların cihazın kilidini açmak ve satın almak için biyometrik kimlik doğrulamasına sahip olmalarını sağladığını söylüyor.

Apple Watch

Apple tarafından “İki aşamalı ekrana sahip elektronik cihazlar” başlıklı bir başka patent daha bulunuyor. Şirketin, yalnızca gerektiğinde görülebilen bir kamera ve flaşı içerecek şekilde ekran panellerini nasıl katmanlaştırmayı planladığını ortaya koyuyor.

İç katmanın, görüntülemek için bir piksel dizisine sahip olacağını, dış katmanın ise kameranın çalışmasına izin vermek için gerektiğinde şeffaf hale gelebilen veya ışığı engelleyebilen bir dizi ışık modülatör hücresine sahip olacağını gösteriyor.

Apple Watch

Apple’ın ekran altı kamera için önerdiği teknoloji, iPhone‘lar ve iPad dahil diğer cihazlar için de çalışıyor olmalı, ancak ilginç bir şekilde patent yalnızca Apple Watch’a odaklanıyor. Umarız bütün bu detaylar hayata geçmeyi başarabilir.

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KaynakPatently Apple

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