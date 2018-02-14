Yeni Assassin’s Creed Çin’de mi Geçecek

Assassins’s Creed Origins’in çıkışının üzerinden sadece birkaç ay geçti ancak serinin yeni oyunu ile ilgili söylentiler şimdiden yayılmaya başladı ve sızan ilk bilgilerde oyunun kod adının Dynasty olduğu görüldü.

PlayStation Universe adlı sitenin yaptığı habere göre bu bilgi Assassins’s Creed‘in animasyonları üzerinde çalışma yapan bir animatör tarafından paylaşılmış. Bangalore’daki Technicolor’da görev almış olan bu kişi yeni Assassins’s Creed yapımının stüdyoda “Dynasty” adını aldığını belirtmiş. Technicolor’ın animasyon ekibi ciddi çalışmalar yapan ekip ve daha de büyük oyunlar üzerinde çalışmalar yapmış. Bu oyunların arasında; Call of Duty, Resident Evil ve FIFA serileri de yer alıyor. Hatta şirket geçmişte Ubisoft ile de iş yapmıştı. Dolayısıyla oyunun animasyonlarının bu ekip tarafından hazırlanması oldukça mantıklı.

Haberi paylaşan site de bu sızıntının ardından oyun sektörünün önemli gazeticileriyle görüşmeler yapmış ve Dynasty’nin gerçekten yeni Assassins’s Creed yapımının kod adı olduğundan emin olmuş.

Bu isim bize ne anlatıyor?

Oyunun kesin isminin Dynasty olma ihtimalinin olduğunu belirtelim. Assassins’s Creed Origins ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığında oyunun kod adının Empire olduğunu öğrenmiştik fakat oyunun adı sonradan değiştirilmişti. Bu kod isimler daha çok oyunun geçtiği çağ ve mekanlar hakkında bilgi veriyor.

Haneden adı ilk olarak Çin’i akla getirse de Japonya gibi ihtimallerin ortadan kalktığını söylemek yanlış olur. Daha önceki Assassins’s Creed yapımlarını düşündüğümüzde Çin seçeneği daha ağır basıyor çünkü 2015 senesinde çıkan Assassins’s Creed Chronicles: China’nın baş kahramanı, Ezio Auditore’un çırağı olan Shao Jun’u bu yeni yapımda görebilme ihtimali hiç de düşük değil. Bahsettiğimiz oyun 1526 senesinde, Ming Hanedanı zamanında geçiyordu.

Buna ek olarak 2014 yılında karşımıza çıkan Assassins’s Creed Embers adlı kısa animasyon filminde de yine karşımıza Shao Jun çıkmıştı. Asıl bu iddilar gerçek çıkar ve yeni oyun gerçekten Çin’de geçerse bu durum Chronicles adlı küçük serinin yeni Assassins’s Creed yapımları için temel oluşturduğu anlamı ortaya çıkacak. Buradan ilerleyen oyunların Rusya ve Hindistan’da geçeceğini söylememiz de mümkün olabilir. Tabi, tüm bunlar yeni Assassins’s Creed oyunu Çin’de geçerse bir ihtimal haline gelecek.