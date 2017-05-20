Yeni Asus akıllı telefonu TENAA tarafından onaylandı!

Yeni bir Asus akıllı telefonu Çin telekomünikasyon yetkilisi TENAA tarafından onaylandı. ASUS_X015D olarak listelenen cihaz, 8 çekirdek 1.5GHz işlemcili bir anakart tarafından destekleniyor ve 5.5 inçlik bir HD ekrana sahip. RAM seçenekleri arasında 3GB ve 4GB, depolama seçenekleri ise 32GB ve 64GB‘tır.

Yakışıklı cihaz 13MP çift ana kamera ve 5MP ön kameraya sahiptir. 154.5 x 76.6 x 8.85mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında olan telefon, Android 7.0 Nougat‘ı kutudan çıkarıp büyük bir 4,850mAh pil içeriyor. Cihazın ayrıca bir parmak izi sensörü de var.

Cihazın modeline yönelik bir bilgi paylaşılmamış. Sizler hangi cihaz olabileceğini düşünüyorsunuz?