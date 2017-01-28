Yeni Bir İş İlanı Samsung’un Dijital Asistanı Bixby’i Doğruladı

Samsung Galaxy S8‘in piyasaya sürülmesine kadar söylentiler bitmeyecekmiş gibi gözüküyor. Yeni amiral gemisi modelinde iki farklı kavisli versiyon görülürken, S8’in dijital asistanı şüphesiz telefonun piyasaya sürülmesinin büyük bir parçası olacak.

Samsung Galaxy S8: Guess this pretty much confirms the AI assistant. (from LinkedIn) pic.twitter.com/OmoZX58CFV — Roland Quandt (@rquandt) January 27, 2017

Samsung’un dijital asistanını uzunca bir süredir biliyoruz ve Samsung’un yanlışlıkla ‘Bixby‘ dijital asistanını Samsung Pay‘ın bir beta sürümünde bahsetmesi ile doğrulanmıştı. Eğer firmanın S8 için bir AI yardımcısı üzerinde çalıştığına dair yeni kanıtlara ihtiyacınız varsa, yeni bir iş listesi, aylardır bildiklerimiz doğruluyor yani Bixby geliyor.

Samsung, Mobil Dünya Kongresi‘ni atlayacaklarını ve bir sonraki Galaxy ne zaman duyurulacağını açıklamamasına rağmen, firmanın Mart ayında kendi etkinliğini düzenleyeceğini ve telefonun Nisan ayında perakende satışına başlanacağı söylentileri dolaşmakta.