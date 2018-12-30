Katlanabilir akıllı telefon kavramı, çok yaygınlaşmayı başaramadı. Bu alanda bir iki model var ve akıllı telefon dünyasında bu modeller ciddi oranda dikkat çekiyor ancak tam olarak seri üretime sunulan modeller yok. Katlanabilir akıllı telefonlar için şu an için net modeller piyasada olmasa da yavaş yavaş bu alanda yeni akıllı telefonlarında ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu modellerden birisi de LG Katlanabilir Telefon modeli olacak. Daha önce birkaç kez patent görselleri ortaya çıkan LG Katlanabilir Telefon için son olarak yeni patent görselleri paylaşıldı. Yeni patent görselleri ise çok iddialı bir akıllı telefonu işaret ediyor.

LG Katlanabilir Telefon Neler Sunacak?

Patent görsellerine baktığımız zaman LG Katlanabilir Telefon modelinin daha önce sızdırılan patent görsellerinden biraz daha farklı bir yapıda olacağı görülüyor. İkiye katlanan bir akıllı telefon modelinden çok açılır kapanır sisteme sahip bir akıllı telefon sunulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Home tuşunun yer aldığı alt kısmı bir sürgü olarak kullanabileceğiniz akıllı telefonda, alt kısmı çekerek ekranı açmak mümkün olacak. Yine aynı şekilde bu kısmı kullanarak ekranı yeniden katlamanız mümkün olacak. LG Katlanabilir Telefon patent görsellerinde yer alan detaylar bununla sınırlı değil. Bunun dışında ekranların dizilimi konusunda da bazı bilgiler var. Görsellere baktığımız zaman ekran tam açıkken 3 bölmeli olacağı görülüyor.

3 farklı bölüme ayrılacak olan ekranda her bölüm için ayrı görüntü sunulması da sağlanıyor. Görsellere göre bir kısım uygulamalar ekranı, bir kısım takvim ve bir kısım mesaj alanı olarak gösterilmiş. Bu demek oluyor ki ekran bölmelerini ayrı ayrı görevler için kullanmak mümkün olacak. Bunun için sadece ekranı istediğini düzeyde açmanız gerekecek.

Yine fiziksel tuşun da kullanımının devam etmesi, dikkat çeken detaylar arasında. Kaydırılabilir bir yan panele sahip olan LG Katlanabilir Telefon, fiziksel tuşla nasıl bir ayrıcalık sunacak bilmek oldukça zor. Şimdilik yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyor. Daha doğrusu bu modelin gerçekten gelip gelmeyeceği kesin değil.