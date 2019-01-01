Yıllar önce, tablet pazarı sayısız markanın cihazları ile doluydu. Günümüzde ise giderek ilgi azalmış ve sadece birkaç üretici ilgilenmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de LG. Hatta yeni bir sertifika alarak, tablet pazarında yükselmeyi hedefliyor.

LG-V426 olarak adlandırılan yeni tabletin orta seviye segmentini hedeflemesi bekleniyor. Bu yeni tablet şu ana kadar Wi-Fi Alliance ve Bluetooth SIG tarafından onaylandı. Ancak yayınlanan listeler, ürün hakkında çok fazla açıklama yapmıyor.

Yer alan bilgilere göre Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n standartlarını destekliyor. Bu özelliklere göre, biraz daha eski bir yonga setinin bulunduğunu tahmin ediliyor. Çünkü yeni yongalar Bluetooth 5.0 ve daha yeni Wi-Fi standartlarını desteklemektedir.

LG Tablet Sertifikaları 1 - 3

Tüm bunların yanı sıra, bilgiler işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olduğunu göstermektedir. Android 9 Pie’in Ağustos ayında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.

LG’nin yakın zamanda yalnızca G serisi tabletlerine odaklandığı göz önüne alındığında, bu yeni cihaz muhtemelen duyurulduğunda LG G Pad 5 olarak bilinecek. Ayrıca tablek önümüzdeki hafta CES 2019’da veya Şubat ayının sonlarında MWC 2019’da gerçekleşebilecek bir açıklama ile duyurulabilir.