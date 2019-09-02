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Yeni Bir Oppo Telefonu 90Hz Yenileme Hızı ile Geliyor!

By Muhammed Arslan

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Oppo Reno akıllı telefon serisini tanıttıktan sadece birkaç ay sonra, şirket yakın zamanda  Oppo Reno 2 serisini piyasaya sürdü. Şimdi ise şirketin 10 Eylül’de yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Reno2 serisi telefonlar gelecek hafta Çin’de piyasaya sürülürken, Oppo’nun Başkan Yardımcısı Shen Yiren, şirketin 90Hz’lik bir ekrana sahip olacak başka bir akıllı telefonu da beraberinde tanıtacağını dile getirdi.

Ancak, 90Hz ekranlı akıllı telefonun Oppo Reno 2 olmadığını ve yeni bir akıllı telefon olacağını doğruladı. Telefonun bu ayın ikinci yarısında, Çin’de Reno 2 serisinin tanıtılmasından sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Bir Oppo Telefonu 90Hz Yenileme Hızı ile Geliyor!

Ancak, bu akıllı telefon hakkında daha fazla ayrıntı henüz açıklanmadı. Diğer bir raporda, şirketin 60Hz ekrandan birkaç yıl içinde amiral gemisi akıllı telefonlarından tamamen kurtulacağı iddia ediliyor.

Yeni Bir Oppo Telefonu 90Hz Yenileme Hızı ile Geliyor!

Oppo Reno 2 akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinden bu yana, yeni telefonun genel özellikleri sadece  tahmin ediliyor. Reno 2 serisinde yer alan 20:9 en boy oranı ve %93,1 ekran / gövde oranı ile 6.55 inç Full HD + AMOLED Panoramik ekrana sahip. Telefon ayrıca daha fazla güvenlik için ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelebilir.

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