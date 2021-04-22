Yeni Bir Realme Akıllı Telefonu TENAA’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, şu sıralar yeni Realme 8 5G ile uğraşıyor olsa da şirket öte yandan yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. RMX3333 olarak karşımıza çıkan modelin henüz ismi belli değil ancak cihaz bugün TENAA üzerinden göründü ve bazı teknik özellikleri belli oldu.

Şirket henüz resmi olarak bu cihazını doğrulamamış ve adını söylememiş olsa da Çin’de yeni Q3 serisini piyasaya sürüyor ve bu modelinde Q3 serisinden olması bekleniyor. Ayrıca bazı kaynaklarda cihazın orta segment kategorisinde olacağı söyleniyor. Bununla birlikte şirketin cihazı hem 4G‘li hem de 5G‘li versiyonunu sunup sunmayacağı aynı zamanda küresel pazara çıkarıp çıkarmayacağı belli değil.





Yeni RMX3333 modeli 6.43 inç FHD + AMOLED bir ekranı ve delikli bir çentik yapısı ile geliyor. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Bununla birlikte Android 11 ve Realme UI 2.0 ile çalışacak olan telefonunun 4.220 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Hızlı şarj kapasitesinin ne olacağı bilinmezken cihazın içerisinde 6 GB / 8 GB RAM ve 64 / 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri yer alacak. Telefonun hangi işlemci ile geleceğini açıklamayan sızıntı da tahminen MediaTek‘in bir yonga setinin yer alması bekleniyor. 160,3 x 73,5 x 8,0 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında olan modelin ne zaman sunulacağına dair Realme cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.