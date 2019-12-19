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Yeni Bir Sony Xperia Telefonu GeekBench’te Görüntülendi!

Yeni bir Sony Xperia telefonu yolda!

Ayşen Sıla

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Sony Xperia 3

Qualcomm kısa süre önce 5G bağlantı desteğiyle gelen orta seviye cihazlara yönelik yeni Snapdragon 765G yonga setini piyasaya sürdü. Xiaomi (Redmi), Oppo ve Realme gibi markalar, aynı set arafından desteklenen 5G destekli yeni telefonlarını zaten satışa sunmuş veya açıklamış olsalar da, Sony de listeye katılıyor gibi görünüyor.
 
Geekbench kıyaslama platformunda tespit edilen ve 8GB RAM ile donatılmış yeni bir Sony Xperia akıllı telefonundan bahsediyoruz. Söz konusu akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 765G tarafından destekleniyor.

Kod adı “K8220” olan telefon 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemini de bulunduruyor. Telefonun model numarası, önceki rekorlara dayanarak Japonya merkezli Sony’nin amiral gemisi akıllı telefonlar kategorisine girerken, söz konusu telefon orta menzilli olduğu için şirketin stratejisini değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Source/Androidnext.info

Yaklaşan Sony Xperia “K8220” akıllı telefonun Geekbench listesi, cihazın tek çekirdekli testte 465 puan ve çok çekirdekli testte 1.757 puan kazanmayı başardığını gösteriyor. Bu puanların Geekbench 5.0.3 kıyaslama aracına dayandığını unutmayın.

Snapdragon 765G yonga setine gelince, Xiaomi zaten Qualcomm’un bu son yonga setine sahip Redmi K30 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Oppo, Reno3 Pro akıllı telefonunu aynı yonga setiyle piyasaya sürecek ve Realme ayrıca yaklaşan Realme X50 5G’nin Snapdragon 765G yonga seti tarafından destekleneceğini onayladı.

Sony’nin yaklaşmakta olan akıllı telefonunun, SD765G yonga seti ile çalışan cihazların oldukça yüksek bir şekilde fiyatlandırılması bekleniyor.

Bu arada, başka bir Sony akıllı telefon zaten sızdırılmıştı – Sony Xperia 3, şirketin gelecek yıl için amiral gemisi teklifi olacak. Telefon, Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 12GB RAM ve Android 10 işletim sistemi ile çalışıyor.

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