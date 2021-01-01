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Yeni Bir Vivo Telefonu Geekbench’te Görüntülendi!

Gizemli bir Vivo telefonu Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Telefonun henüz ismi bilinmiyor...

Ayşen Sıla

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Vivo X60

V2048A model numarasına sahip gizemli bir Vivo telefonu, bu haftanın başlarında Nashville Chatter Class aracılığıyla Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Liste, markanın orta seviye bir telefon olacağını ortaya koyuyor.

Vivo V2048A Geekbench listesi, MT6875 model numarasına sahip bir MediaTek işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Daha önce yalnızca Xiaomi Redmi 10X akıllı telefonda görülen Dimensity 820 işlemcinin ta kendisi.

Ayrıca bkz: Vivo iQOO 7, Geekbench’te Görüntülendi!

Telefon, Dimensity 820 işlemcinin yanısıra 8 GB RAM‘ı da beraberinde getiriyor ve Android 11 işletim sistemi ile destekleniyor. Bu gizemli telefon, Geekbench’in tek çekirdekli testinde 652 puan aldı ve çok çekirdekli testinde 2525 puan kaydetti. Maalesef, nihai ürün adı ve cihazın diğer özellikleri henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench’te V2037 model numaralı bir başka Vivo telefonu da görüldü. Liste bu telefon, Vivo’nun ilk Helio G80 işlemcili akıllı telefonu olacağını ortaya koydu. Aynı zamanda, Android 11 işletim sisteminde çalıştığını ve 8 GB RAM’e sahip olduğunu da gösteriyor. Bu yeni Vivo telefonları hakkındaki detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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Cepkolik
KaynakNashville Chatter Class

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