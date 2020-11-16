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Yeni Black Shark Telefonu, iPhone 12’yi Sollayacak!

Yeni Black Shark telefonu iPhone 12 Pro'yu solda sıfır bırakacak. İşte o detaylar...

Ayşen Sıla

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Black Shark

Xiaomi destekli bir akıllı oyun üreticisi olan Black Shark, yeni telefonlar üretmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket yepyeni bir telefonu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni telefonun iPhone 12 Pro‘yu solda sıfır bıraktığı söyleniyor.

Lansman öncesinde şirketin yöneticisi Luo Yuzhou, Weibo’da Black Shark akıllı telefonun şu anda deney aşamasında olan ancak iPhone 12 Pro’yu geride bırakan bir özelliğe sahip olduğunu iddia etti. Sahiden de heyecanlandık!

Bu, akıllı telefonun iPhone 12 Pro’da bulunan bir özelliğe sahip olduğunu, ancak Apple‘ın teklifine kıyasla gelişmiş bir sürüm olacağını ima ediyor. Ancak, bu özelliğin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Black Shark

Luo Yuzhou, bahsettiği özelliğin ne olduğunu henüz açıklamamış olsa da, bazı kullanıcılar telefonun şarj hızından, cihazın ağırlığından veya ekran yenileme hızı desteğinden bahsedebileceğini iddia ediyor.

Şirketin duyurduğu son akıllı telefon, bu yıl Temmuz ayında şirketin Tencent Games ile de ortak olduğu Black Shark 3S oldu. Telefon 12GB RAM’e sahip ancak üç depolama seçeneği sunuyordu. 6.67 inç AMOLED 120Hz ekrana sahipti ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti tarafından destekleniyordu. Yeni Black Shark telefonu için de sabırsızlanıyoruz doğrusu.

Black Shark

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KaynakSeogoog
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