Yeni Black Shark Telefonu Muhteşem Özelliklere Sahip Olacak!

Geçen yıl Mart ayında Black Shark, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro gibi iki oyun akıllı telefonunu tanıttı. Dolayısıyla şirketin Black Shark 4 serisini bu yıl Mart ayına kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün, Black Shark Technology CEO‘su Luo Yuzhou, bir sonraki Black Shark telefonunun tamamen yenilmez olacağını söyledi.

Yuzhou, yeni Black Shark oyun telefonunun gerçekten benzersiz olduğunu ima etti. Snapdragon 888 işlemci duyurulmadan önce, Black Shark da piyasada bu işlemciyi kullanan ilk şirketlerden biri olacağını söylemişti. Bu nedenle yeni telefonun, Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Geçen yıl olduğu gibi, şirket bu yıl iki telefon piyasaya sürebilir. Yani standart Black Shark 4 modeline daha gelişmiş Black Shark 4 Pro eşlik edebilir. Çinli üreticiler, ülkede kötü bir alamet olarak kabul edildiğinden, ürünlerinin takma adlarında ‘4’ sayısını pek kullanmazlar. Dolayısıyla markanın bir sonraki telefonunun Black Shark 5 veya 4 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz bilinmiyor.

Bir sonraki Black Shark oyun telefonları hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yakın tarihli bir sızıntı, markanın bir sonraki telefonunun kod adının “İmparator” olduğunu ve çok daha iyi bir tasarımı, daha hızlı şarj etme özelliğini ve üstün performansla gelebileceğini iddia etmişti. Black Shark 4 hakkında daha fazla bilgi almayı dört gözle bekliyoruz.