BlackBerry Krypton, gerekli tüm sertifikaları (Bluetooth SIG, WiFi Alliance ve ABD FCC’den olanlar da dahil olmak üzere hemen hemen hepsini) toplamasına rağmen, henüz tasarımıyla ilgili hiçbir bilgi mevcut değildi.

Akıllı telefonun birkaç görüntüsü sızdırıldığı için durum şimdi değişti. Sızdırılan görüntü cihazın arkasına odaklanıyor ve karbon kaplamanın geri dönüşünü açığa çıkarıyor.

Şimdiye kadar biriktirdiklerimizden Kripton bahsedersek, Snapdragon 625 veya 626 yongaseti ile güçlendirilecek ve Full HD ekran kullanacak. RAM 4GB, pil kapasitesi 4000mAh olacak.

Cihazın tam dokunmatik ekrana sahip olduğu söyleniyor ve bir sonraki ay resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu arada, BlackBerry Keyone Rusya’da satışa çıktı. Aygıt, 3GB / 32GB bellek yapılandırmasına sahip düzenli gümüş sürümünde, perakende Svyaznoy web sitesinde ön sipariş hazırlanıyor. Fiyat etiketi 39.990 RUB yaklaşık (690 $) ‘dır.