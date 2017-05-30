Yeni BMW 8 Serisi fiyat, özellikler ve çıkış tarihi

BMW, yaklaşmakta olan 8 Serisi Coupe için bir konsept sergiliyor. Bu amiral gemisi modeli 1990’lı yıllardan 8 Serisi Coupe’ye saygı duyuyor ve lüks ve sportifliği hem swoopy GT paketinde harmanlıyor. Bu modelin 2018’de piyasaya çıkması bekleniyor ve burada Mercedes S Serisi Coupe ve Lexus LC gibi markalara karşı yarışacak.

2018 BMW 8 Serisi Tasarımı

Bu iki kapılı coupe, kas çıkışlı şişkinlik ve ikiz böbrek ızgaraları ve açılı lazer farları ile çevrili uzun eğimli bir kaputlu agresif bir dış tasarıma sahiptir. Aracın yan tarafında, büyük tekerlekler 21 inç alaşım jantlarını gizler. Aracın arka kısmı, sargı lambaları ve yamuk egzoz uçları içeren kısa bir bootlid’e akan uzun eğimli bir pencereye sahiptir.

2018 BMW 8 Serisi iç mekan

İç mekan bazı tanıdık BMW tasarım öğelerini yeni bazılarıyla harmanlıyor. Karbon fiber, elmas dikişli deri spor koltuklar, büyük bir sportif direksiyon, BMW’nin iDrive bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge kümesi – geleneksel analog göstergeleri değiştiriyor.

Diğer ilginç bazı dokunuşlar içe sportif bir unsur ve Swarovski camdan yapılmış vites değiştirme kolonu ekleyen kırmızı renk kontrastlı dikişlerdir.

2018 BMW 8 Serisi motorlar

Giriş seviyesi 8 Serisi modeller 2.0 litrelik bir turbo benzinli motorla gelebilir ancak satışların büyük bir kısmı muhtemelen daha güçlü 3.0 litrelik benzinli ve dizel modelleri olacak. Biraz daha fazla güç isteyenler, sekiz silindirli motor veya 6.6 litrelik ikiz turbo şarjlı V12‘yi seçebilirler. Yüksek performanslı bir M8 modeli, Mercedes-AMG S63 Coupe‘ye rakip olan otomobilin hayat çizgisinin ötesinde satışa sunulabilir. BMW‘nin xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile modeller de sunulabilir ve bir hibrid modeli de geliştirilebilir.

2018 BMW 8 Serisi fiyat ve çıkış tarihi

Üretime hazır bir model daha sonra 2017 Frankfurt Motor Show’da yer alabilir. Firmanın amiral gemisi coupe olmanın yanı sıra giriş seviyesi modellerin en az £ 70,000 talep etmesini beklerken, üst düzey modeller size 100.000 £ ‘dan daha fazlaya gelebilir.