Akıllı telefonlarını yaygınlaştırmaya çalışan markalardan biri olan Casper, geçtiğimiz aylarda yapay zekalı yeni modellerini piyasaya sürmüştü. VIA A3 Plus serisiyle beraber başarı yakalayan marka, şimdi ise yeni bir model üzerinde çalışıyor. Yine yapay zeka desteğiyle beraber gelmesini beklediğimiz yeni modelin Casper G serisine dahil olacağını düşünüyoruz.

Yeni Casper G serisi akıllı telefonlar için çok fazla bilgi olmasa da bu modellerin tasarımlarını ortaya koyacak yeni görsellerin sızdırıldığını da ekleyelim. Ekran tasarımını ortaya koyan yeni görsel, çok önemli bir detayı da gözler önüne seriyor.

Casper G Ekranıyla Dikkat Çekecek

Paylaşılan görsellere göre Casper G akıllı telefonları ekranıyla dikkat çekecek. Ekran kısmında 6.22 inçlik bir panel bulunacak. Bu ekran boyutunun önemi ise şimdiye kadarki en geniş ekranlı Casper akıllı telefonu olacak olması. 6 inç boyutun üzerine çıkan ekranların, bu derece büyük olmasını sağlayacak olan oynama ise tabii ki çerçeve kısmında.

Çerçevelerin çok daha ince olduğu bir akıllı telefon söz konusu. Hem üst hem alt hem de yan kısımlarda çok daha ince çerçevelere yer verilecek. Alt kısımda ise son yıllarda çok sık görmeye başladığımız bir çerçeve bölümü yer alacak. Daha önce birçok amiral gemisi modelinde de karşımıza çıkan çerçeve bölümü, üst kısımda ise çentik alanı olarak gözükecek.

Üst kısımda kullanılan çentik alanının en büyük özelliği ise diğer modellere göre biraz daha küçük olması olacak. Tek bir ön kameranın ve iki sensörün çentik alanının içerisinde yer alması ve bu nedenle de çentik alanının biraz daha küçük olması bekleniyor.

Çentik alanının dışında şu an dikkat çeken bir bölüm yok. Telefonun arka kapak kısmında nasıl bir tasarım kullanılacağı ve kamera diziliminin nasıl olacağı gibi detaylar ise şimdilik soru işareti gibi gözüküyor. Özellikle arka kamera sayısı konusunda nasıl bir tercih yapılacağı ve yine yapay zeka desteğinin verilip verilmeyeceği de merak edilen detaylar arasında.