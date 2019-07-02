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Yeni ColorOS Güncellemesi ile Realme Telefonlar Karanlık Moda Kavuşacak!

Realme'nin CEO'sunun gelecek özellikler konusunda açıklamalarında Karanlık Mod özelliği de yerini aldı. Realme kullanıcıları yeni güncelleme ile sistem geneli karanlık moda sahip olabilir...

By Muhammed Arslan

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Yeni ColorOS Güncellemesi ile Realme Telefonlar Karanlık Moda Kavuşacak!

Realme, orta sınıf akıllı telefon pazarındaki düşük maliyetli üst düzey donanımlara sahip ürünleri ile kuruluşundan bu yana popülerlik kazandı. Şirketin CEO’su Madhav Sheth‘in eşliğinde hazırlanan bir kısa serilik açıklamalarla da telefonların akıbeti konusunda sürekli olarak bilgi sahibi oluyoruz.

Geçtiğimiz ay, şirket CEO’su Madhav Sheth, #AskMadhav’ın 6. bölümünde, şirketin Realme işletim sistemi üzerinde çalıştığını ve hazır olunca şirketin resmi olarak tanıtacağını doğruladı. Bu gün ise #AskMadhav’ın bir başka bölümünde, şirket CEO’su şirketin sistem genelinde karanlık mod üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Aynı zamanda karanlık modun, gelecekte OTA güncellemesi olan Realme cihazlarına gönderileceğini açıkladı. #AskMadhav’daki sohbete göre, şirket Realme 1 Diamond Red modeliyle gördüğümüz klasik kırmızı tasarımı geri getirmeyi planlıyor. Şirket yakında bununla ilgili daha fazla detay paylaşacak.

Yeni ColorOS Güncellemesi ile Realme Telefonlar Karanlık Moda Kavuşacak!

Ayrıca şirketin ekran kayıt uygulamasında ses kaydı özelliğini etkinleştirmek için çalıştığını ve Realme 3 Pro‘da gördüğümüz yeni kamera kullanıcı arayüzünün tüm Realme akıllı telefonlarında da kullanıma sunulacağı belirtti.

Tema mağazası ile ilgili olarak, ilerlemede font stili de dahil olmak üzere pek çok gelişme olduğunu paylaştı. Ayrıca kullanıcılar VOOC şarj cihazlarını ve kablolarını ayrı olarak satın alabilecekler. Son olarak yaptığı açıklama da ise yeni nesil telefonlarında üçlü kameraların kullanılacağını üstü kapalı olarak açıkladı.

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