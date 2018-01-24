Drone markaları içerisinde en iddialı markalardan biri olan DJI, artık bu alanda tek el olmayı başardı demek yanlış olmayacaktır. Drone serilerinde kullandığı teknolojiler, bunun yanında sunduğu sistemler ve kamera yetenekleri ile öne çıkan marka, sürekli yeni modeller geliştirmeye de devam ediyor. Bu noktada markanın son adımlarından birisi de DJI Mavic Air drone modeli oldu. Daha güçlü, daha küçük bir seri olarak karşımıza DJI Mavic Air, yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Yeni drone modelinin özelliklerine geçelim.

DJI Mavic Air Tasarımı Nasıl?

DJI Mavic Air serisinin tasarımından söz ederek başlayalım. Tasarım kısmında çok daha küçük bir drone modeli görmekteyiz. Yeni serinin ağırlığı da Pro modeline göre %41 oranında daha az ve 430 gram olarak açıklandı.

Yine katlanabilen bir tasarıma sahip olarak gelecek olan yeni seri, 168 X 83 X 49 mm ölçülerine sahip. Bunun dışında yeni Drone cihazlarının 3 farklı renk seçeneğiyle beraber geleceğini de ekleyelim. Beyaz, siyah ve kırmızı renkler sunuldu.

DJI Mavic Air Özellikleri

Tasarımı yine oldukça başarılı ve bir o kadarda küçük olan cihazın teknik özelliklerine geçelim. Öncelikle kamera kısmından söz etmek gerekiyor. DJI Mavic Air üzerinde 3 kamera bulunuyor. Ana kamera 1/ 2.3” 12 MP değerinde CMOS sensör kullanan bir kamera.

Yeni kameranın f/2.8 diyafram açıklığına sahip olan kameranın, çekim kalitesi 4K olarak açıklandı. Kameranın en büyük artısı ise 32 MP değerinde küresel çekim yapabiliyor oluşu. Küresel çekim sayesinde sanal gerçeklik çekimlerinin oluşturulabileceğini de görüyoruz. Son olarak ana kamera HDR çekim modunun bulunduğunu da ekleyelim.

Cihazın kendi teknik özelliklerine geçtiğimiz zaman ise güçlü bir sistem ve kontrolü kolay bir teknoloji karşımıza çıkıyor. İlk olarak cihazda bulunan sensörler sayesinde, kazaya karşı korumalı sistemler sunulmuş. 3D panaromik algılama sunan sensörler sayesinde çarpmalara karşı aktif koruma sistemi sunuluyor. Tabii ki yine de tüm bu sistemlere ek olarak kullanıcı kontrol için en iyi takip sistemi de sunulmuş durumda.

Cihazın kontrol kısmında ise yine başarılı bir katlanabilir kumanda karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlarını monte etmek için alt kısımda konumlandırılmış oynar alanın bulunduğu kumandalar üzerinden aktif kontrol sağlamak oldukça basit. Bunun için sunulan mesafe ise 4 km olarak açıklandı. Yeni geliştirilen anten sistemi sayesinde 4 km mesafeye kadar çekim sağlanabiliyor. Bunun dışında maksimum yükseklik ise 5000-4000 metre arasında. Kontrol kısmında dikkat çeken bir başka ayrıntı da cihazın elle kontrol özelliğinin de bulunuyor olması.

Tabii ki yakın mesafelerden DJI Mavic Air modelini avuç içi kontrol sistemiyle kontrol etmeniz de mümkün kılınmış. Bu da kontrol kısmında önemli bir artı olarak sunulabilir. Kontrol sistemini geride bırakacak olursak, cihazın motor gücünün de oldukça başarılı olarak sunulduğunu açıklamak gerekiyor.

Model içerisinde yer alan modlardan spor modunu seçtiğiniz zaman, 68,4 km hıza kadar ulaşabilen DJI Mavic Air, 22 km hızla esen rüzgara kadar koruma sunuyor. Rüzgar hızı arttığında ya da mesafe konusunda farklı değerler elde edildiğinde bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor. Tüm bu özelliklerle beraber cihazın havada kalma süresi ise 21 dakika olarak açıklandı. Bu süre kullanıma ve hıza bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Tüm bu özellikleri ve üç farklı renk seçeneğiyle beraber yeni modelin satış fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı. Bu her şey dahil şarj cihazlı satış fiyatı.