Steve Jobs‘un yeni bir Apple merkezi kurmak için Cupertino Belediye Meclisi’ne fikrini sunduğu zamanın üstünden yedi yıl geçti. Bu tipik bir yapı değildi ve Jobs, “biraz uzay gemisi” gibi görüneceğini söylerdi. Birkaç ay sonra, Jobs aramızdan ayrıldı ve dünya yas tuttu.

Böyle uzun süre bekledikten sonra, Apple çalışanları nihayet bu yıl Jobs tarafından öngörülen son projelerden birinden faydalanmaya başladı ve böylece Apple Park günlük çalışma ortamı haline geldi. Son zamanlarda firma, Ziyaretçi Merkezi ile yeni kampüsün bir uzantısını da açtı ve istekli ziyaretçilerin atmosfere katılmasına izin verdi. Belki de bir çok kişinin yaşayamayacağı bu deneyimi bir video ile bizlere sunmaya çalışmışlar.

Daha önce drone videoları yayınlamıştı, ancak sonuncusu Apple’ın kampüsüne en yakından bakanı. Burada hala bitmemiş ufak şeyler olsa da, işler oldukça iyi görünüyor.