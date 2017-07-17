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Yeni Essential phone WiFi sertifikasına kavuştu

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Yeni Essential phone WiFi sertifikasına kavuştu
17-07-2017
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İlk modeli olan Essential phone PH-1 tanıtılalı epey bir zaman geçti ve cihaz henüz satışa çıkmadı. Buna rağmen yeni bir Essential phone‘a ait akıllı telefon modeli, WiFi Alliance (WiFi) tarafından sertifikalandırıldı.

Ne yazık ki ve normalde olduğu gibi, telefonun WiFi listesinde Android 7.1.1 Nougat‘ı çalışması dışında kilit özelliklerinden hiçbiri ortaya çıkmıyor. Ancak, telefonun gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, kısa sürede daha fazla bilgi almayı bekliyoruz.

Yeni Essential phone WiFi sertifikasına kavuştu

Şimdilik sadece sertifika haberiyle yetinelim.

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