Samsung’un yeni amiral gemisi modellerinde çok daha iddialı sistemlere yer vereceği zaten bilinen bir durum. Ancak son gelen mesajlara göre markanın sadece amiral gemisi akıllı telefonları için değil, yeni orta segment modelleri içinde planları olduğu belirtiliyor. Bu noktada daha önce yeni orta segment modelleri için parmak izi sensörü detayından söz etmiştik. Elde edilen bilgilere göre parmak izi sensörünün Yeni Galaxy A modellerinde ekran üzerinde konumlandırılacağı bilgisi öne çıkmıştı.

Daha önce bunun için paylaşımlarımıza da yer vermiştik. Şimdi ise Yeni Galaxy A modellerinin nasıl adlandırılacağı konusunda yeni bilgiler var.

Yeni Galaxy A Serileri Nasıl İsimlendirilecek?

Son gelen iddialara göre Yeni Galaxy A modelleri üst segment ile orta segment arasında modeller olmaktan çok, bu modeller orta segment için amiral gemisi olarak değerlendirilecek. Marka bunun için yatırımlarını ortaya çıkaracak. Yeni akıllı telefonların isimlerinin de bu noktada değişeceği bilgisi var. Bilgilere göre Yeni Galaxy A akıllı telefonları A10, A30, A50, A70 ve A90 olarak isimlendirilecek. Yeni isimlerin nedenleri konusunda da bazı bilgiler var.

Yine iddialara göre Avrupa Birliği için bu isimler çoktan onaylanmış durumda. İsimlerin böyle seçilmesinin nedeni ise yeni akıllı telefonların sınıfının değişecek olması. Aslında yine orta segment sınıfın da telefonlar göreceğiz ancak bu kez fiyat performans odağı akıllı telefonlar yerine performanslarıyla öne çıkan, yeni teknolojilerin bulunduğu bir akıllı telefon serisi sunulacak. Bunun yanında tam olarak 5 yeni akıllı telefon modelinin tanıtılacağı konusunda da iddialar var.

Yeni Galaxy A akıllı telefonlarının özellikleri konusunda ise çok detaylı bilgiler söz konusu değil. Daha önce elde ettiğimiz bilgilere göre bu modellerin içerisinde ekrana gömülü parmak izi sensörlerü sunulabilir. Bunun dışında işlemci modeli ya da ekran boyutu konusunda önemli detaylar ortaya çıkmış değil. Bu konuda da yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman, sitemizden yeni akıllı telefonlar için detayları paylaşacağız. Muhtemelen Galaxy S10 akıllı telefonlarından sonra bu modellerin detaylarını göreceğiz.