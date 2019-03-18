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Yeni Galaxy A Serisi Telefonlar 10 Nisan’da Geliyor!

Samsung, yeni Galaxy A serisi üyelerini tanıtmak için 10 Nisan'da bir etkinlik düzenliyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A30 İncelemesi

Samsung, 10 Nisan’da Bangkok, Milano ve Sao Paulo’da yeni Galaxy A Serisi akıllı telefonları tanıtacağı bir etkinlik planladı. Galaxy A etkinliğinin oldukça güçlü cihazlara ev sahipliği yapması iddia ediliyor.

Şirketin yakın zamanda İngiltere web sitesinde ortaya çıkan Galaxy A90, Galaxy A40 ve Galaxy A20 / A20e akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket yakın zamanda Hindistan’da Galaxy A50, A30 ve A10 akıllı telefonlarını piyasaya sürdü.

Son söylentiler, Galaxy A90 (SM-A905F) modelinde çentik bulunmayacağı, bunun yerine açılır kamerayla geleceği yönünde. Ayrıca ön ve arka kamera olarak kullanılmak üzere döndürmenizi sağlayacak kayan bir kamera ile geleceği ifade ediliyor. Donanım açısından A90 modelinin, 8GB RAM ve muhtemelen A50 gibi bir ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte geleceği söyleniyor.

Yeni Galaxy A Serisi Telefonlar 10 Nisan'da Geliyor!

Galaxy A40 (SM-A405F) modelinin 4GB RAM ile Exynos 7885 yonga seti tarafından desteklendiği ve Android Pie ile geleceği yönünde de bazı iddialar söz konusu çalıştırdığı söyleniyor.

Galaxy A20 hakkında henüz bir açıklama ya da teknik özellik konusunda bir bilgi yayınlanmadı. Ancak Galaxy A10 modelinin Infinity-V ekranı ile gelmesi yönünde bazı tahminler söz konu. Ayrıca önümüze ki birkaç gün içinde akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgi gün yüzüne çıkabilir.

KaynakSamsung
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