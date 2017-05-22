Yeni Galaxy J5 2017 ve Galaxy J7 2017 tüm özellikleri sızdı

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy J serisi, alabileceğiniz en popüler ucuz telefonlardan bazıları ve bu sene en az iki yeni telefonla bir güncellemeye gidiyorlar: Samsung Galaxy J5 (2017) ve daha büyük ekranlı kardeşi , Galaxy J7 (2017).

Nasıl Biliyoruz? Henüz resmi bilgi Samsung’dan gelmedi ama, sızdırılmış görüntüler ardı ardına geliyor. Bu sefer gelen görseller ürünün gerçek fotoğraflarını ve teknik özelliklerini içeriyor: yeni J5 (2017) ve J7 (2017) renk versiyonlarını ve her açıdan tüm dünyada gösterilmektedir.

2017 Galaxy J telefonlarındaki yeni yenilikler, yeni 2017 J telefonları, çözünürlükte bir sıçrama, geliştirilmiş kameralar, daha hızlı 4G LTE desteği, 3GB RAM (geçen yılki modellere kıyasla 2GB) ile tamamen yeni bir metal gövdeye sahip ), Ancak yine de yalnızca 16GB dahili depolama alanı. İyi haber şu ki parmak izi güvenliği nihayet 2017’de uygun fiyatlı J serisine geliyor.

İlginçtir ki, Samsung, A serisine benzer şekilde hoparlörü yan taraflarındaki telefonlara da koyacak gibi görünüyor. Sakıncası yok: harika bir konum bulduğumuzdan, oradaki hoparlörle yanlışlıkla sesi susturmak zor.

Gerisi, görüntüler ve Samsung Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7’in (2017) resmi renkleridir. Bu modelleri beğendiniz mi?