Yeni Galaxy J5 mi Galaxy J7 mi?

Galaxy Note 8 olmayabilir, ancak Samsung 2017 Galaxy J serisi ile yıllık telefon yayınlarını sürdürüyor. ABD’de geçen ay Galaxy J3‘ü piyasaya sürdükten sonra, Samsung yeni Galaxy J5 ve Galaxy J7‘yi resmi olarak duyurdu.

Samsung’un J serisi, Galaxy adını ve stilini hâlâ ödüllendiren uygun fiyatlı Android telefon hattıdır. Premium Galaxy S8 ile aynı uç özelliklere sahip olmayabilirler, ancak tüm dünyadaki yükselen pazarlarda özellikle iyi performans gösterirler. Geçtiğimiz yıl Galaxy J3, bu günlerde ucuz bir telefon için alışılmadık olan dört ana ABD operatöründe de satıldı.

Galaxy J5 özellikleri:

5.2-inç AMOLED HD ekran

13 megapiksel ön ve arka kameralar

16GB depolama / 2GB RAM

3,000 mAh pil

Android 7.0 Nougat

Parmak izi tarayıcısı

279 Euro

Micro-USB 2.0

Galaxy J7 özellikleri:

5.5-inç AMOLED HD ekran (1080p)

13 megapiksel ön ve arka kameralar

16GB depolama / 3GB RAM

3,600 mAh pil

Android 7.0 Nougat

Parmak izi tarayıcısı

339 Euro

USB Type-C

Bu fiyat noktasında, J serisinin bütçesi, Samsung’un orta sınıf Galaxy A serisine deyim yerinde ise gol atıyor ancak fiyatlar pazardan pazara farklılık gösterebilir. Galaxy J5, bu ayın sonlarında Avrupa’da piyasaya sürülecek, J7’nin ise Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.