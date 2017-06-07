Yeni Galaxy J5 mi Galaxy J7 mi?

Galaxy Note 8 olmayabilir, ancak Samsung 2017 Galaxy J serisi ile yıllık telefon yayınlarını sürdürüyor. ABD’de geçen ay Galaxy J3‘ü piyasaya sürdükten sonra, Samsung yeni Galaxy J5 ve Galaxy J7‘yi resmi olarak duyurdu.
Samsung’un J serisi, Galaxy adını ve stilini hâlâ ödüllendiren uygun fiyatlı Android telefon hattıdır. Premium Galaxy S8 ile aynı uç özelliklere sahip olmayabilirler, ancak tüm dünyadaki yükselen pazarlarda özellikle iyi performans gösterirler. Geçtiğimiz yıl Galaxy J3, bu günlerde ucuz bir telefon için alışılmadık olan dört ana ABD operatöründe de satıldı.
Bu fiyat noktasında, J serisinin bütçesi, Samsung’un orta sınıf Galaxy A serisine deyim yerinde ise gol atıyor ancak fiyatlar pazardan pazara farklılık gösterebilir. Galaxy J5, bu ayın sonlarında Avrupa’da piyasaya sürülecek, J7’nin ise Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.