Samsung’un giriş ve orta segment akıllı telefonlarını yapısını değiştireceği açıklamaları, yeni değil uzun süredir tartışmaları devam eden konular arasında yer alıyor. Özellikle son dönemde giriş seviyesi ve orta segment akıllı telefonlar için tasarımların değişeceğinin açıklanmış olması kullanıcıları bir hayli heyecanlandırmıştı. İşte bu değişikliklerle gelen akıllı telefonlardan birisi de yeni Galaxy J6 modeli olacak.

Giriş ve orta segment sınıflarına göz kırpan yeni akıllı telefonların, özelliklerine bakacak olursak Samsung bekleneni vermeyi başaracak. Yeni modelin ortaya çıkan detaylarında ve bu modelin ne zaman tanıtılacağından söz edelim.

Yeni Galaxy J6 Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

Samsung tarafından özellikler konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Ancak tanıtıma sayılı bir zaman kalması nedeniyle yeni akıllı telefon modelinin özellikleri çoktan sızdırılmış durumda. Daha önce görselleri paylaşılan akıllı telefonların bu noktada son olarak tanıtım görsellerinin paylaşıldığını ve tanıtım görselleriyle beraber hem tasarımların netlik kazandığını hem de özelliklerin açığa çıktığını duyurmuştuk.

Buna göre yeni Galaxy J6 modelinin Exynos 7870 işlemcilerine sahip olacağından söz ediliyor. İşlemcinin dışında yeni modelin RAM bellek kısmında da oldukça farklı bir yapının kullanılmasından söz ediliyor. 2 GB, 3 GB ve 4 GB olmak üzere 3 farklı RAM bellek kapasitesiyle beraber gelecek olan akıllı telefonların, ekran kısmında ise 5.6 inçlik bir panel kullanıldığını göreceğiz. 5.6 inçlik panelin özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok net bilgiler söz konusu değil.

Muhtemelen yine AMOLED bir ekran teknolojisinin kullanılacağını göreceğimiz yeni Galaxy J6 akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağı ise açıklanmış durumda. Yapılan açıklamaya göre tüm bu özelliklerin netlik kazanacağı tanıtım bu hafta, yani 21 Mayıs tarihinde yapılacak. Tanıtım sonrasında modelin tüm özelliklerini sitemiz üzerinden paylaşacağız. Şimdilik verebileceğimiz detaylar bu şekilde.