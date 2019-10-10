Yeni Galaxy Note 10 Versiyonu için Renkler Ortaya Çıktı

iPhone 11 modellerinin tanıtılmasının hemen sonrasında, Samsung’un çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Markanın iPhone 11 modelinin biraz daha uygun fiyata sahip olması nedeniyle, rakibine karşın yeni bir Galaxy Note 10 modeli sunacağı iddia edilmişti.

Bu kez uygun fiyatlı bir Galaxy Note 10 modelinin satışa çıkacağı iddia edilmiş ve bu yönde bazı raporların paylaşıldığı da belirtilmişti. Ardı ardına gelen haberler sonrasında uygun fiyatlı Galaxy Note 10 modelleri için teknik bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak SamMobile, telefonlarda olmasını bekledikleri renk seçeneklerini duyurdu.

Uygun Fiyatlı Galaxy Note 10 için Beklenen Renkler

SamMobile yeni akıllı telefonların fiyatta rekabet edecek modeller olacağını iddia ediyor. Bu noktada telefonların teknik özellikler kısmında amiral gemisi ana modele göre bazı farklılıklar sunulabilir. Henüz bu konuda kesin detaylar ortaya çıkmış değil. SamMobile kaynaklarına baktığımız zaman ilk olarak renkler konusunda detayların ortaya çıktığını görüyoruz.

Yeni akıllı telefonların kırmızı ve siyah renk seçeneği olacağı belirtiliyor. Kırmızı ve siyah renklerin tonu ve serisi hakkında da bir bilgi yok. Muhtemelen kaynak, yeni telefonların çıkış renklerini elde etmiş gibi gözüküyor. Muhtemelen yeni akıllı telefonların çıkışından sonra, telefonların farklı renklerle güncellendiğini görmek mümkün olabilir.

Şu an için yeni renk seçeneklerinin dışında bu model konusunda başka bir detay paylaşımı yapılmadı. Hem yeni akıllı telefonların tasarımı hem de telefonların içerisinde yer alan teknik donanımlar konusunda yakın zamanda bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Resmi olarak Samsung tarafından ortaya çıkarılmış olan bir detayın ise bulunmadığını ekleyelim. iPhone 11 modeli için rakip olarak daha uygun fiyatlı bir modelin gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.