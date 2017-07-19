Yeni Galaxy Note 8 Render Görüntüsü Çerçevesi Hakkında Bilgi Veriyor

Zaten Galaxy Note8 tasarımını bir kılıf üreticisi (Olixar) tarafından gördük… veya öyle olduğunu düşündük. Şimdi başka bir kılıf üreticisi (Nillkin), Note8 kasasının görüntülerini çıkardı ve üst çerçevesi çok daha büyük görünüyor.

Samsung’un Sonsuz Ekran (infinity display) tasarımı, ekranın kenarlarının kavisli olduğunu ve ön çerçeveyi hemen hemen tamamen ortadan kaldırdığını biliyoruz ve yine durum böyle. Bununla birlikte, üst ve alt çerçeveler parmak izi okuyucunun arkasında olduğu ve Android tuşlarının ekranda görünmesi nedeniyle biraz küçüldü.

Kılıf ve aksesuar üreticisi render işleminde yanlış mı yaptı? Veya Samsung Galaxy Note8‘in üst kısmında fazladan bir şey var mı? S8’in ince üst çerçeveleri üzerinde iris tarayıcı zaten mevcut ve söylenti fabrikası ön cephedeki yeni özelliklerden hiçbir şey söylemiyor.

Bu gizemi çözmek için sanırım bir kaç güne daha ihtiyacımız olacak.