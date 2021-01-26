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Yeni Galaxy XCover 5 Modeli Geekbench’te Göründü!

Samsung'un yeni ultra dayanıklı akıllı telefonu Galaxy XCover 5'in Geekbench sonuçları ortaya çıktı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Samsung XCOVER 5

Samsung, 2021 yılında akıllı telefon pazarına yeni ve değişik yapılara sahip modeller sunmaya başlıyor. Bu modellerden bir tanesi Galaxy XCover 5 olacak gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni Geekbench sonuçlarında cihaz görünmeye başladı.

Yeni Galaxy XCover 5, daha çok ağır hizmetlere dayanıklılık ve dünya genelindeki acil müdahale ekipleri için üretiliyor. Bu tür kullanıcılara hitap edecek olan cihaz SM-G525F model numarasıyla karşımıza çıkıyor.

Yeni modelin tek çekirdekli skoru 182, çoklu çekirdek ise 1.148 olarak belirlenmiş durumda. Cihaz Samsung‘un giriş seviyesi Exynos 850 yonga seti ve 4 GB RAM kapasitesine sahip.

Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, diğer XCover modellerinde olduğu gibi asgari düzeyde suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Cihaz hakkında daha fazla sızıntı ortaya çıkmış değil. İlerleyen günlerde daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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