Yeni Gmail tasarımı kullanımı bu hafta başlatıldı. E-postalarınızın yönetilmesini kolaylaştırmak ve güvenli kalmasına yardımcı olmak için çok sayıda yeni özellik getirildi.

Gizli bilgilerin güvenli bir şekilde gönderilmesinin yeni bir yolu olan Güvenli Mod dahil olmak üzere yeni seçeneklerden bazıları henüz aktif değil. Daha fazla araç kullanıma sunulduğunda haber olarak sizlere anında sunacağız.

Şu anda yeni Gmail tasarımında aktif olarak kullanabileceğiniz özellikleri ve bazı ipuçları size sunmak istedik. İşe yarar şeyler olduğunu düşünüyorsanız sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.

E-postaları Ertele

Bazen dikkat etmeniz gereken önemli bir e-posta alırsınız. Ancak hemen bununla ilgilenmek için zamanınız yoktur. Gmail’in yeni Erteleme aracı siz yanıt vermeye hazır olana kadar o e-maili gizleyecektir.

Bugün, yarın, hafta sonu, gelecek hafta ve ‘bir gün’ de dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler var. Ayrıca belirli bir tarih ve saatin belirlenmesi de mümkündür. Bu seçimler Google’ın mesajı yeniden göstereceği zamanı belirler. Onay kutularını seçip üst menü çubuğunda görünen saat simgesini seçerek birden çok e-postayı bir kerede erteleyebilirsiniz.

E-posta Ek Parçaları

Bir eki olup olmadığını görmek için bir e-postanın yanındaki küçük ataç simgesini aramanın, ardından açmanız ve ihtiyacınız olan dosyayı bulmak için çok büyük bir e-posta zincirinde ilerleme günleri artık sona erdi.

Eklenti parçaları isimli özellik Gmail’in en iyi yeni özelliklerinden biridir. Özellikle hesabınızı çalışır durumda kullanırsanız ve acele halinde bir belge bulmanız gerekiyorsa harika bir özellik. Ek parçalar özelliği size bir mesaja eklenen her dosyanın adını ve türünü gösterir. Dosyanın önizlemesini görmek için tıklayabilir, dosyayı indirip yükleyebilir, Google Drive’a kaydedebilir, yazdırmayı veya yalnızca okuyup kapatmayı seçebilirsiniz.

Yan Panel ve Görevler

Belki de yeni Gmail’deki en göze çarpan özellik sağ taraftaki katlanabilir yan paneldir. Bu panel diğer uygulamaları ayrı sekmelerde açmaya gerek kalmadan gelen kutunuzun yanında anında erişim sağlar.

Google Takvim, Keep ve Görevler standart olarak kenar çubuğuna dahil edilir. Olayları her zamanki gibi kontrol edip ekleyebilir ve notlarınızı Keep’te yönetebilirsiniz. Ancak en ilginç özellik e-postaları gelen kutunuzdan doğrudan Görevler’e sürükleme yeteneğidir. Daha sonra tamamlanabilmeleri için tarihleri ayarlayabilir, alt görevler ekleyebilir ve bunları ele aldıktan sonra tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. ‘+’ Simgesini tıklamak popüler görev yöneticileri Trello ve Asana’nın da aralarında bulunduğu G Suite Marketplace‘ten çeşitli eklentileri ortaya çıkarır. Yeni Gmail tasarımının daha yaygın bir şekilde kullanıma sunulmasıyla daha pek çok ilave program olmasını bekliyoruz.