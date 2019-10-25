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Yeni Golf 8 Tanıtıldı!

Selin Polat

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Volkswagen yeni Golf 8 modelini tanıttı. Dün yapılan etkinlikte Volkswagen CEO’su Herbert Diess Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen tesisinde yeni Golf 8’i tanıttı.

Yeni Golf bir önceki seri olan Golf 7 modellerinden ayrışan bir tasarıma sahip. Hatta son yıllarda ve önceki modellere göre devrim niteliğinde bir tasarım değişikliğine gidilmiş. Bu tasarım değişikliği hem iç taraf hem de dış tasarımda da çok belli oluyor. Otomobilin iç tarafı artık tamamen dijital ekranlardan oluşuyor ve çok daha teknolojik özellikler içeriyor.

Dış tasarımdaki değişikliklerde en çok göze çarpan detay far grubunun daha keskin ve full LED sistemden oluşması. Ayrıca yenilenen VW amblemi de bu araçta kullanılmış.

İç tarafta multimedya olarak kullanılan ekran 8.25″ boyutunda ve oldukça yüksek çözünürlüğe sahip. Gösterge ekranı da artık tamamen dijital ve 10.25″ boyutunda karşımıza çıkıyor. Önceki Golf 7 versiyonunun sadece Highline modelinde mevcut olan ghost ekran (hayalet ekran olarak da bilinir) artık yeni Golf’te standart olacak sunulacak.

Yeni golf vs eski golf boyutları ise şöyle;

Golf 7 (Türkiye) Golf 7 (Türkiye) Golf 8
Uzunluk4258 mm4258 mm
Genişlik1799 mm1790 mm
Yükseklik1492 mm1452 mm
Aks mesafesi2620 mm2637 mm

2020 Volkswagen Golf 8 Görselleri

VW Golf 8 Motor Seçenekleri

MotorYakıtGüç
1.0 TSIBenzin90 bg
1.0 TSIBenzin110 bg
1.5 TSI ACTBenzin130 bg
1.5 TSI ACTBenzin150 bg
2.0 TDIDizel115 bg
2.0 TDIDizel115 bg
eTSIBenzin + 48V hafif hibrit110 bg
eTSIBenzin + 48V hafif hibrit130 bg
eTSIBenzin + 48V hafif hibrit150 bg
1.4 TSI GTEPlug-in hibrit204 bg
1.4 TSI GTEPlug-in hibrit245 bg

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