Yeni Golf 8 Tanıtıldı!

Volkswagen yeni Golf 8 modelini tanıttı. Dün yapılan etkinlikte Volkswagen CEO’su Herbert Diess Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen tesisinde yeni Golf 8’i tanıttı.

Yeni Golf bir önceki seri olan Golf 7 modellerinden ayrışan bir tasarıma sahip. Hatta son yıllarda ve önceki modellere göre devrim niteliğinde bir tasarım değişikliğine gidilmiş. Bu tasarım değişikliği hem iç taraf hem de dış tasarımda da çok belli oluyor. Otomobilin iç tarafı artık tamamen dijital ekranlardan oluşuyor ve çok daha teknolojik özellikler içeriyor.

Dış tasarımdaki değişikliklerde en çok göze çarpan detay far grubunun daha keskin ve full LED sistemden oluşması. Ayrıca yenilenen VW amblemi de bu araçta kullanılmış.

İç tarafta multimedya olarak kullanılan ekran 8.25″ boyutunda ve oldukça yüksek çözünürlüğe sahip. Gösterge ekranı da artık tamamen dijital ve 10.25″ boyutunda karşımıza çıkıyor. Önceki Golf 7 versiyonunun sadece Highline modelinde mevcut olan ghost ekran (hayalet ekran olarak da bilinir) artık yeni Golf’te standart olacak sunulacak.

Yeni golf vs eski golf boyutları ise şöyle;

Golf 7 (Türkiye) Golf 7 (Türkiye) Golf 8 Uzunluk 4258 mm 4258 mm Genişlik 1799 mm 1790 mm Yükseklik 1492 mm 1452 mm Aks mesafesi 2620 mm 2637 mm

2020 Volkswagen Golf 8 Görselleri

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