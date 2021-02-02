Ana Sayfa Akıllı Telefon Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor - İşte Detaylar!

Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Google da katlanabilir telefon sektörüne girmeye hazırlanıyor. Bu yepyeni telefona dair bilinen detayları derledik.

Ayşen Sıla

-

0
google

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google gibi markalar, üst düzey teknolojileri hedefliyor. 2021, daha fazla katlanabilir cihaza şahit olacağımız bir yıl olacak. Çeşitli markaların arasında Google’ın Katlanabilir Pixel akıllı telefonunu da piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte telefona dair bilinen detaylar…

Windowsunited.de tarafından tespit edildiği üzere, Google Inc. tarafından WIPO’da (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) dosyalanmış iki Patent görüyoruz. 2021/011949 ve 20210018961 sayılı yayın, söz konusu tasarımların menteşe mekanizmasına sahip olduğunu belirtiyor.

google

İlk olarak, Huawei Mate Xs cihazları gibi birçok cihazda bulunan daha geleneksel bir menteşe konseptini görüyoruz. Yani, merkezde dikey olarak silindirik bir menteşeye sahip dışa doğru katlanan bir tasarım bulunuyor. Menteşenin kalınlığı, ekranın büyük dış katlama eğriliğini telafi etmek için kullanılıyor.

Devam edersek, ikinci tasarım içe doğru katlanan bir ekrandan oluşuyor. Bununla birlikte, menteşe bir şekilde ilk Royole Flexpai’ye ve hatta Xiaomi’nin ilk prototiplerine benziyor. Resimlerden çerçeveyi destekleyen kalın sırt benzeri yapılar görebiliyoruz. Google bunu, çok parçalı bir menteşeyi öneren “çok sayıda menteşe tertibatı” olarak belirtiyor.

google

Bununla birlikte, Temmuz 2020’de dosyalanan bu patent 21 Ocak 2021’de yayınlandı. Bunun nihai tasarım olup olmayacağından emin değiliz, ancak Google’ın hem iç hem de dış tasarımı patentlemesi, tüm olasılıkları denediği anlamına geliyor. Umarız çok yakında yeni bir katlanabilir telefon gorebiliriz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWindows United

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google gibi markalar, üst düzey teknolojileri hedefliyor. 2021, daha fazla katlanabilir cihaza şahit olacağımız bir yıl olacak. Çeşitli markaların...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Fossil Gen 5E, WearOS Desteğiyle Piyasaya Sürüldü!

Fossil’in Fossil Gen 5E olarak adlandırılan en yeni Android Wear OS akıllı saati, ilk olarak geçen yıl Ekim ayında ABD'de piyasaya sürüldü. Şirket şimdi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo, Açılır Kameralı Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı açılır kameralı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Bu telefon, oldukça farklı ve göz kamaştırıcı görünüyor. Gelin detaylara...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X7 Pro’nun Şeffaf Bir Modeli Ortaya Çıktı!

Realme, Realme X7 serisi akıllı telefonlarını çok yakında piyasaya sürecek. Seri, Realme X7, Realme X7 Pro'ya sahip olacak. Serinin tasarımını, Realme V15'ten ödünç aldığı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 5G’nin Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Samsung yeni üst düzey amiral gemisi telefonlarının tanıttıktan ve piyasaya sürdükten sonra şimdiler de artık orta segment cihazları üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin yeni sunması...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014