Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google gibi markalar, üst düzey teknolojileri hedefliyor. 2021, daha fazla katlanabilir cihaza şahit olacağımız bir yıl olacak. Çeşitli markaların arasında Google’ın Katlanabilir Pixel akıllı telefonunu da piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte telefona dair bilinen detaylar…

Windowsunited.de tarafından tespit edildiği üzere, Google Inc. tarafından WIPO’da (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) dosyalanmış iki Patent görüyoruz. 2021/011949 ve 20210018961 sayılı yayın, söz konusu tasarımların menteşe mekanizmasına sahip olduğunu belirtiyor.

İlk olarak, Huawei Mate Xs cihazları gibi birçok cihazda bulunan daha geleneksel bir menteşe konseptini görüyoruz. Yani, merkezde dikey olarak silindirik bir menteşeye sahip dışa doğru katlanan bir tasarım bulunuyor. Menteşenin kalınlığı, ekranın büyük dış katlama eğriliğini telafi etmek için kullanılıyor.

Devam edersek, ikinci tasarım içe doğru katlanan bir ekrandan oluşuyor. Bununla birlikte, menteşe bir şekilde ilk Royole Flexpai’ye ve hatta Xiaomi’nin ilk prototiplerine benziyor. Resimlerden çerçeveyi destekleyen kalın sırt benzeri yapılar görebiliyoruz. Google bunu, çok parçalı bir menteşeyi öneren “çok sayıda menteşe tertibatı” olarak belirtiyor.

Bununla birlikte, Temmuz 2020’de dosyalanan bu patent 21 Ocak 2021’de yayınlandı. Bunun nihai tasarım olup olmayacağından emin değiliz, ancak Google’ın hem iç hem de dış tasarımı patentlemesi, tüm olasılıkları denediği anlamına geliyor. Umarız çok yakında yeni bir katlanabilir telefon gorebiliriz.