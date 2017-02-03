Yeni GoPro Hero 6 geliyor

GoPro son zamanlarda kötü bir dönem geçiriyor. İlk drone olan Karma’yı Eylül ayında piyasaya sürmüştü fakat bunu yaşanan sorundan dolayı geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Sonuç, son kazanç raporunda 116 milyon dolarlık yeni bir kayıp. Ancak bu durumu düzeltmek için bazı yeni şeyler arıyor olabilir. Şirket CEO’su Nicholas Woodman, bir sonraki amiral gemisi GoPro fotoğraf makinesi Hero 6‘yı 2017’de tanıtacaklarını doğruladı.

Bu, bize GoPro‘un kamerayı her yıl mı, yoksa her iki yılda bir piyasaya sürüp sürmeyeceği konusunda ipucu verebilir.

GoPro, Karma’yı bir kez daha piyasaya sürdü, bu yüzden umarım 2017’de tekrar sahalara dönebilir.