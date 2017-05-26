Yeni Güncelleme Galaxy S8 ve S8+ Bluetooth Sorununu Gideriyor

Çoğu kullanıcı parlak yeni akıllı telefonlarının kutudan %100 güvenilir olarak çıkmasını umut ederken, gerçek şu ki akıllı cihazlar yazılım kusurlarıyla birlikte gönderilme eğiliminde. Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinde, bazı ekranların kırmızı bir renk göstermesi birçokları tarafından cihaz hatası olarak algılandı. Bununla birlikte, sorunu düzeltmek için bir yazılım güncellemesi yayınlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) satılan Galaxy S8 ve S8+ modelleri için yeni bir OTA güncellemesi yayınlandı. Güncelleme iki iyileştirme içermekte:

Bluetooth bağlantısı ve stabiletisi geliştirildi

Geliştirilmiş SD Kart Stabiletisi

Bluetooth ile ilgili olarak, güncelleme ile gelen düzeltme, kablosuz bir hoparlör aracılığıyla müzik çalmayı kontrol ederken akıllı telefonun yeniden başlatılmasını zorlayan belirli bir hatayı düzeltmekte. Dikkatli kullanıcılar ayrıca bu güncellemenin bir kamera ürün bilgisi yükseltmesi ve Android Mayıs Güvenlik güncelleştirmesini de içerdiğini fark etti. Güncellemenin boyutu yaklaşık 614 MB boyutunda.