Essential‘ın PH-1 serisi için sınırlı sayıda renk ilan etmesinden bir gün sonra firma Halo Grey modelini açıkladı ve Amazon‘un dijital asistanı Alexa‘nın yerleşik olacağı açıklandı.

Görüldüğü gibi Halo Grey rengi, dün tanıtılan Stellar Grey versiyonuna çok benziyor ancak çerçevenin daha açık renkli gümüş rengi gibi bazı ince farklılıklar var. PH-1’in diğer birçok varyantlarından farklı olarak, Halo Grey’in arka tarafında mat bir görünüm ve titanyum şasi olacak.

Essential zor bir başlangıç ​​yaparken, bu durumu 2017 yılının sonlarında kendi tarafına doğru çevirmek için büyük çabalar gösterdi. Firma, çeşitli yazılım güncellemeleri yoluyla cihazda çok sayıda iyileştirme yaptı ve bu ivmeyi 2018 yılına doğru sürdürecek görünüyor.

Halo Grey versiyonu ön sipariş için hazır durumda ve 449.99 USD fiyatla satışa sunuluyor. Cihaz resmen 21 Şubat’ta çıkacak.