Samsung, Fortnite oyunu ile üst düzey bir ayrıcalık kazandı. Bundan dolayı da oyunları bir pazarlama taktiği olarak sürdürmeyi planlıyor. Akıllı telefon devi, son derece popüler Pokemon Go konum tabanlı oyunun yapımcısı olan Niantic‘e 40 milyon dolarlık yatırım yapmaya yakın olduklarını bildirdi. Ancak Niantic oyun şirketi Pokemon GO oyununu paylaşmadı.

Bunun yerine, S Pen’i sihirli bir asa haline getirecek yeni Harry Potter oyunu planladıklarını duyurdular. Şimdilik planlanan oyunun, mevcut Harry Potter: Wizards Unite oyununun uyarlanmış bir versiyonu olarak yayınlanması düşünülüyor. Ancak başlık için her hangi bir ekleme yapılıp yapılmayacağı tam olarak net değil.

Ayrıca 2019’da yayınlanacak şekilde bir hazırlık yapılıyor. Varolan oyunun yeniden gözden geçirilerek, Samsung’un Galaxy Note 10 için uyarlanması da söz konusu olabilir. Fakat Galaxy S10 modelinin bu oyuna sahip olacak ilk telefon olması düşünülüyor. S-Pen kaleminin bir asa gibi kullanılacağı oyunun şimdiden büyük yankı getireceği ifade ediliyor.

Niantic’in orijinal oyunu Ingress de anlaşmanın bir parçası olacak ve söz konusu anlaşma, bu yılın sonuna kadar açıklanacak. Her iki şirket de acelesi yokmuş gibi görünse de, şirket yetkilileri resmi bir açıklama yapmadan önce teknik işbirliğinde daha fazla ilerleme görmek istediklerini ifade etmişlerdir.