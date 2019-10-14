Yeni Honor 20 Lite için Beklenen Tarih Açıklaması Geldi

Çok satan akıllı telefon modelleri arasında yer alan Honor 20 Lite akıllı telefonları için bir güncelleme yapılacağı açıklanmıştı. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında yeni akıllı telefonların nasıl sistem değişiklikleri sunacağı merak konusu haline gelmişti.

Telefonlar için yapılacak değişiklikler konusunda, doğrudan marka tarafından bir açıklama gelmemişti. Marka bir açıklama yapmamış olsa da TENAA kayıtlarında yeni modelin ortaya çıktığını gördük. Yüksek satış rakamları ile dikkat çeken akıllı telefon modellerinden biri olan Honor 20 Lite modelinin yeni versiyonunun özellikleri TENAA üzerinden ortaya çıkar çıkmaz, marka tarafından tanıtım tarihi de açıklandı.

Yeni Honor 20 Lite Özellikleri Neler Olacak?

Telefonlar için güncelleme yapılmasının ardından bu model biraz daha başarılı bir seri olacak. Telefonun içerisinde Kirin 810 işlemcilerinin yer aldığını göreceğiz. Bir dönem Huawei akıllı telefonlarında da amiral gemisi işlemciler olarak kullanılan güçlü işlemcilerle beraber 3 farklı RAM miktarı seçeneği sunulacak.

Bu konuda 4 GB RAM, 6 GB RAM ve 8 GB RAM miktarını göreceğiz. Telefonların 3 farklı RAM miktarına karşın bu modelin depolama alanı kısmında da 256 GB seviyesine kadar çıkış yapılacak. Tabii ki daha düşük depolama alanı seçenekleri de olacak. Bu tamamen kullanıcıların seçimine kalmış gibi gözüküyor.

Yeni Honor 20 Lite modeli için ekran kısmında da çok önemli bir değişiklik olmayacak. Yeni seride 6.3 inçlik bir ekran göreceğiz ve 2400 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunulacak. Panel teknolojisi kısmında ise yine OLED ekranların sunulması söz konusu.

Son olarak bu modelin kameraları konusunda bazı bilgiler var. Söz konusu akıllı telefonların 48 MP değerinde ana arka kamerası bulunacak. Buna 8 MP + 2 MP değerinde çift kamera eşlik edecek. Toplamda 3 adet arka kameraya karşın, 16 MP değerinde tek ön kamera göreceğiz.

Tüm bu özellikleriyle beraber güncellenmiş olan Honor 20 Lite akıllı telefonlarının 15 Ekim tarihinde tanıtılacağını belirtelim. Telefonların fiyatı ise 250 dolar civarında olacak. Tabii ki kesin fiyatlar için bugün yapılacak olan tanıtımı beklememiz lazım.