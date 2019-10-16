Yeni Honor 20 Lite Resmi Teknik Çizimi Yayınlandı!

Yepyeni Honor 20 Lite, 22 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. Akıllı telefonun ön siparişleri için rezervasyonlar şimdiden başladı. Telefon Blue Water Jade, Midnight Black ve Icelandic Fantasy gibi üç renkte gelecek. Bugün, Çinli üretici Icelandic Fantasy rengine sahip Honor 20 Lite akıllı telefonun gerçek bir görüntüsünü paylaştı.

Ayrıca büyük boyutlu bir bataryaya sahip olmasına rağmen, ince ve hafif bir gövdeye sahip olduğunu da ortaya koydu. Honor, Honor 20 Lite’ın 73,5 mm genişliğinde küçük ve ince bir gövdeye sahip olduğunu iddia ediyor.

4.000mAh bataryaya sahip ve 172 gram ağırlığında. TENAA listesi ile akıllı telefonun uzunluğunun 157.2mm ve 6.3 inç büyüklüğünde fullHD+ ekrana sahip olduğu ortaya çıkardı.

Yukarıda yer alan görüntüde telefonun yuvarlak köşelere sahip olduğunu görebilirsiniz. Sağda ses kontrol tuşları ve güç düğmesi bulunuyor. Alt kenarda harici bir hoparlör ve bir USB-C var. JD.com’da görünen telefonun teknik çizimleri, üst kısmında 3.5mm ses girişi olduğunu ortaya çıkardı.

Telefon parmak izi okuyucu ile entegre bir su damlası çentikli OLED ekranla donatılmıştır. 2.2GHz’de çalışan bir sekiz çekirdekli işlemciden güç alıyor. Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, Kirin 710F yonga seti tarafından desteklendiğini ortaya çıkardı. Ancak, önceki söylentiler Kirin 810 yonga seti olduğunu iddia etmişti.