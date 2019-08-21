Yeni Honor Gamepad Tanıtıldı – Özellikleri Neler mi ?

Huawei‘nin alt markası Honor, akıllı telefon dünyasında son zamanlarda oldukça fazla ses getiren cihazı piyasaya sürdü. Ek olarak televizyon ve oyun aksesuarlarına yöneldi. Bugün ise devam eden Gamescom 2019 etkinliğinde yeni oyun aksesuarı -Honor Gamepad’i duyurdu.

Gamepad duyurusunun yanı sıra Honor, Gamescom 2019’da oyunla ilgili birkaç duyuruda bulundu. Honor Gamepad akıllı telefonlar için bir kontrol cihazı olarak ön plana çıkıyor.

Telefona USB-C aracılığıyla bağlanıyor. Ancak bu durum onun için bağlantı anlamına gelmiyor. USB-C sadece şarj etmek için kullanılıyor. Telefon bağlantısı ise Bluetooth üzerinden sağlanıyor.

400mAh batarya ile geliyor ve oyun sırasında akıllı telefonu şarj edebiliyor ve gerekirse akıllı telefondan da güç çekebiliyor. Gamepad’te bir joystick, özelleştirilebilir 4 D-pad düğmesi, tepe düğmesi ve ekstra bir düğme bulunur.

Yalnızca HONOR akıllı telefonlarla uyumlu olup olmadığı açık değil, ancak ayarlanabilir boyutun diğer akıllı telefonlarla da uyumlu olduğu görülüyor. Gamepad’in fiyatı ve bulunabilirliği hakkında henüz bir bilgi yok ve yakında daha fazla ayrıntı bilmeliyiz.