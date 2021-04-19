Yeni Honor Play Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Honor’un, Huawei’nin bir yan kuruluşu olduğu zamandan beri ürün yelpazesine bağlı kalması bekleniyor. Bu telefonların zaten büyük bir takipçi kitlesi olduğunu düşünürsek bu oldukça mantıklı bir tutum diyebiliriz. Popüler olanlar arasında Honor Play serisi var ve bir şirket yöneticisi yeni bir modelin önümüzdeki ay geleceğini açıkladı.

Bilgi, Honor Play serisinin ürün yöneticisi Wei Xiaolong tarafından bir Weibo sohbetinde açıklandı. Ona göre, yeni nesil Honor Play akıllı telefon önümüzdeki ay satışa sunulacak. Yeni telefonun hızlı şarj desteği alacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl Honor, Honor Play4 ve Honor Play4 Pro’yu duyurdu. Standart model, Dimensity 800 işlemci, 64MP dörtlü kamera kurulumu ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4300mAh pil ile bütçeye uygun 5G orta sınıf telefon olarak piyasaya sürüldü.

Honor Play4 Pro ise Kirin 990 5G işlemciye sahip amiral gemisi telefon olarak piyasada yerini aldı. Çift ön kamera, 40MP çift arka kamera ve 40W hızlı şarjı destekleyen 4200mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. Telefonda ayrıca arka kameraların yanında, insanların ve nesnelerin sıcaklığını ölçmek için kullanılabilen bir IR sıcaklık sensörü bulunuyor.