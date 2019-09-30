Yeni Honor V30 5G ve Honor Note Serisi Ekim Sonunda Geliyor!

Honor'un en yeni akıllı telefonu hakkındaki söylentiler, beklentileri bir hayli karşılayacak gibi duruyor...

Honor V20, Aralık 2018’de piyasaya sürüldü. Honor V30 5G olan telefonunun yükseltilmiş sürümünün de yıl Aralık ayında tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Ancak Çin’den bir kaynak, Honor‘un, Honor V30 5G’yi ve Magic serisi amiral gemisi telefonlarını duyurmak için Ekim ayının sonunda açıklanacak bir etkinlik düzenleyeceğini iddia etti.

Ayrıca etkinlikte Honor Note serisinden bir orta sınıf telefonu da amiral gemisi modelleriyle birlikte duyurulacağını açıkladı. Ayrıca orta sınıf akıllı telefonun bazı özelliklerini de paylaştı. Kaynak, yaklaşan orta sınıf Honor telefonunun bir Note serisi akıllı telefon veya yepyeni bir seri olabileceğini de ekledi.

Telefonun özellikleri arasında 7nm Kirin 810 yonga seti tarafından destekleneceği ve 20W hızlı şarj teknolojisi desteği ile geleceğini iddia etti. Şirketin 64 megapiksel ana kamerayla gelen ilk akıllı telefonu olması bekleniyor.

Kaynak Honor akıllı telefonun ekran görüntüsünü LRA-AL00 model numarasıyla paylaştı. LRA-AL00’ün 3C listesinde görülebilen HW-100200C00 şarj cihazı, 20W’a kadar hızlı şarj için destek taşıyor. Bu liste, aynı zamanda Honor Note serisi akıllı telefon olabilir.

Telefonun tam adı henüz bilinmiyor. Geçen yılki Note modeli, Honor Note 10 olarak adlandırıldı. Dolayısıyla, geliştirilmiş sürümünün Honor Note 10 mu yoksa Note 30 olarak mı adlandırılacağı henüz netliğini kazanmadı. Bu yüzden özellikler için biraz daha beklememiz gerekecek.