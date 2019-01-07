CES 2019 fuarında sessiz olmayan markalardan biri olan HP, bu alanda ürünlerini tanıtan ilk markalardan da biri oldu. Yarın başlayacak olan fuarın hemen öncesinde tanıtılan ekranlardan daha önce söz etmiştik. Oldukça ince bir kasaya sahip olan yeni ekranlarının ardından markanın tanıtıma çıkardığı bir diğer ürünü ise yeni HP Omen 15 bilgisayarı oldu.

Oyun odaklı bir seri olan Omen serisinin yeni üyesi olarak gösterebileceğimiz HP Omen 15, bir hayli dikkat çekici özelliklerle öne çıkıyor ve ekran konusunda dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Hem fuarın en çok ilgi gören bilgisayarlarından biri olmasını beklediğimiz hem de yenilenmiş ekran teknolojisiyle beraber gelen yeni HP Omen 15 için tüm detaylara bakalım.

HP Omen 15 Tasarım Değişiklikleri

Omen serisi bilgisayarlarda tasarım kısmı biraz daha önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu serinin oyun bilgisayarı olma özelliğini taşıdığını biliyoruz. Haliyle oyun bilgisayarlarında görülen bir tasarıma yer veriliyor. HP Omen 15 modeli de bunlardan bir tanesi. Yine oyun odaklı diğer modellerde olduğu gibi çok daha ilgi çekici bir kasa söz konusu.

Gri ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu kasada yerleşim de değişmiyor. Yine klavyenin hemen üzerinde “OMEN” yazısını görüyoruz ve hemen altında da renklendirilmiş LED aydınlatmalı klavye karşımıza çıkıyor. Biraz daha sola doğru kaydırılmış olan Touchpad alanı da bu bölümün hemen altında yer alıyor.

Gelelim ekran tasarımlarına. Yeni HP Omen 15 serisinin ekran kısmında da biraz daha ince bir çerçeve yapısına sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Alt kısımda logonun yer alması ve bağlantı bölümlerinin bulunması nedeniyle geniş bir çerçeve alanına yer verilmiş ve bu kısım ekranı biraz kesmiş ancak ön kameranın bulunduğu üst kısımda da yan bölümlerde de herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yine bu kısımlarda oldukça ince çerçevelerle karşı karşıyayız.

HP Omen 15 Özellikleri Neler?

Tasarım kısmında yapılan düzenlemeleri bu şekilde özetlemek yanlış olmayacaktır. Gelelim işin diğer kısmına. HP Omen 15 modelinde teknik özellikler nasıl? Yeni bilgisayarın alanında ilk olmasını sağlayacak özelliğinden başlayalım.

HP ekranlarda 240Hz yenileme oranı sunduğunu açıkladı. 240Hz yenileme hızında olan IPS ekran, bir laptop modeli için alanında ilk olma özelliği taşıyor. Daha önce oyuncu monitörlerinde gördüğümüz bu değer, ilk defa laptop modellerinde sunulmuş oldu. HP’nin bu konuda iddialı olduğunu söylemeye gerek yok.

Teknik kısımda ise yine sınırlı bilgiler var. Serinin 15.6 inçlik bir ekran sunduğunu ve içerisinde 8.nesil Intel Core i7-8750H işlemcilerine yer verildiğini biliyoruz. 16 GB RAM bellek miktarına sahip olan bir modeli tanıtan HP, diğer RAM seçenekleri konusunda çok fazla bilgi vermedi. Bunun yanında yenilenmiş bilgisayarın içerisinde yer alan ekran kartı ise RTX 2070 Max-Q olarak açıklandı. Yeni nesil ekran kartlarının performansını tartışmaya gerek yok.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni HP Omen 15 modeli için istenen fiyatın ise 1370 dolar olduğunu ekleyelim.