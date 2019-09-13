Yeni Huawei Amiral Gemisi GeekBench’te Görüntülendi!

NLE-AL00 model numarasına sahip gizemli bir Huawei telefonu Geekbench’te ortaya çıktı. Kıyaslama platformu açıkça belirtmese de, son zamanlarda IFA 2019 teknoloji fuarında Huawei tarafından tanıtılan Kirin 990 yonga seti tarafından desteklendiği görünüyor.

Huawei NLE-AL00, 1,96 GHz’lik bir taban frekansına sahip bir HiSilicon işlemcisi tarafından destekleniyor. IFA 2019’da Huawei, Kirin 990 ve Kirin 990 5G yonga setlerini açıkladı. 5G sürümü, 2.86GHz’de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeğine, 2.36GHz’de iki Cortex-A76 çekirdeğine ve 1.95GHz’de dört Cortex-A55 çekirdeğine sahiptir.

Diğer yandan, Kirin 990’ın normal sürümünde 2.86GHz’de saatli iki Cortex-A76 çekirdeği, 2.09GHz’de iki adet Cortex-A76 çekirdeği ve 1.86GHz’de dört adet Cortex-A55 çekirdeği var. Bu nedenle, Huawei NLE-AL00’ün Kirin 990’ın 5G desteği olmayan bir sürümü tarafından desteklenebileceği düşünülüyor.

Huawei NLE-AL00, yakın zamanda duyurulmuş olan Android 10 işletim sistemi üzerinde çalıştığı için yaklaşmakta olan bir amiral gemisi telefon olabilir. Sözde Kirin 990 yonga setine 8 GB RAM destek veriyor. Geekbench’in tek çekirdekli testte 3842 puan aldı ve çok çekirdekli testte 11644 puan kaydetti.

NLE-AL00’ün bir Huawei veya Honor markalı akıllı telefon olup olmadığı henüz belirlenmedi. Çin’den güvenilir bir kaynak, NLE-AL00’ün 19 Eylül’de resmi olması planlanan Mate 30 ve Mate 30 Pro akıllı telefonların model numarası olmadığını iddia etti.

Geçen yıl, Mate 20 X akıllı oyun telefonu piyasaya sürüldü. Kirin 980 yonga setli ilk telefonlardan biri. Bu nedenle, NLE-AL00’ün Mate 30 X veya Honor Vera30 amiral gemisi telefon olması ihtimali var. Honor V30’un, yılın sonuna doğru resmiyet kazanması bekleniyor.