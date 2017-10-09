Huawei‘nin yeni Mate 10 ailesi 16 Ekim haftasında açıklanacak ve cihazların tamamına ulaşmak için orada olacağız. Fakat o zamana kadar, en yakın sızıntının tadını çıkarabiliriz, üç ya da dört aile üyesinden biri olan Huawei Mate 10 Pro görüntüleri kesinleşti.

Mate 10 Pro‘yu başka bir vesile ile Evan Blass’ın izniyle gördük ve artık Çin Weibo sayesinde bir kaç yeni resim daha aldık.

İşlevler aynı şeyi sunuyor. Ön tarafta 18: 9 en/boy ekran ve çift tonlu bir arka tasarım, Leica markalı iki kamera ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Huawei’nin yeni çıkacak olan telefonları hakkında pek çok söylenti duyduk. Fakat en gerçekçi (hatta onaylı) ve en günceli bu haberimizdeki Mate 10 Pro oldu. 1-2 Güne diğer cihazlar hakkında da görüntülerin paylaşılacağına inanıyoruz.