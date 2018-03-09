Yeni Huawei P Smart

Tasarım ve Teknolojinin Mükemmel uyumu “P SMART”, geleceğin teknolojisine yeni kapılar açıyor.

Görüş açınızı genişletin, isterseniz ikiye bölün!

Genç kuşağın ve kendini genç hissedenlerin isteklerini tek bir telefonda toplayan Huawei, P Smart serisinde de akıllı bir telefondan beklenenden fazlasını sunuyor. Fullview ekran tasarımına sahip olan P Smart serisi, görüş açınızı en üst düzeye taşıyor. Ekran gövde oranını yüzde 76’ya kadar çıkan P Smart serisi, her zamankinden daha geniş bir görüntü sunuyor. Bu geniş ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği ile aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmanıza da olanak sağlıyor.

Fotoğraflarınız artık “Bokeh Etkisi” altında

P Smart, arka kamerada bulunan Leica kamera ve Huawei’ nin sağladığı “Bokeh Etkisi” ile en güzel fotoğraflarınızı özel bir filtre ile çekiyor… Böylece sonuçlar her zaman üst düzey kalitede çıkıyor. Şıklığıyla da öne çıkan P Smart, genç tüketiciler için özel olarak hazırlandı.

Huawei “Phone Clone“ ile telefonlar arası yolculuk

P Smart, akıllı telefonların sınırlarını zorluyor… Telefon değiştirme her zaman riskli bir durum ama Huawei P Smart “Phone Clone” ile bunu aşıyor. Kullandığınız süre boyunca depoladığınız bilgilerin her telefon değişiminde kaybolmasını göze alamazsınız. İşte, Huawei P Smart serisinde bulunan “Phone Clone” özelliği telefonunuzdaki rehber dahil tüm bilgileri olduğu gibi IOS-Android, Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarmaya yarıyor ve şimdiden rakiplerinin bir adım ötesine geçiyor.

Huawei Share ile belgeleriniz anında yakınlardaki Huawei’ de!

Huawei’ in Share özelliği ile belgeleriniz, videolarınız, fotoğraflarınız ya da daha fazlası anında yakındaki Huawei’de transfer oluyor. Zamandan ve internetten tasarruf etmenin en hızlı yolu olan Share, P Smart’ ın en kullanışlı özelliklerinden sadece bir tanesi!

Huawei’ nin yeni dokunma dili! Kolay kullanım, pratik işlev

Parmak eklemi hareketlerinizi algılayan ekranı ile Huawei akıllı telefonları kullanımı oldukça kolaylaştıran özellikleri de beraberinde getiriyor. Ekrana uygulanan çift tık hareketi ile ekran görüntüsü alınırken, ekrana tek uzun tık hareketi yaptığınızda telefonunuz görüntü ve ses kaydetmeye başlıyor. Bu sayede ekran görüntüsü almak istediğiniz hiçbir anı kaçırmazken ekranı sesli bir şekilde kaydedebilme özelliği ile güzel hatıraları kaydetmenizi sağlıyor.

Mucizevi ve eğlenceli olan bir başka özellik sunan Huawei ile ekrana ‘W’ harfi yazdığınızda ister hava durumuna, isterseniz en çok kullandığınız uygulamaya gidebiliyorsunuz. Ekrana ‘C’ çizdiğinizde ise kameraya gidebilir veya ‘S’ harfi çizdiğinizde de ekran kaydı alabiliyorsunuz.

Huawei P Smart Hakkında:

FullView Ekran tasarımına odaklanarak tüm yeni EMUI 8.0 işletim sistemini (Android 8.0) içeriyor. Ekran gövde oranı yüzde 76 ‘nın üzerinde olan P Smart 5.65, Full-HD, 18:9 ekrana sahiptir ve her zamankinden daha geniş bir görüntü sunar. İnce metalik gövde, düz arka yüzey, metalik gövdenin üst ve alt bölümlerinde ustaca gizlenmiş üç anten detaylarına sahiptir. İki uygulamayı aynı anda çalıştırmayı destekleyen benzersiz bir “tek dokunmalı bölünmüş ekran” modu özelliği vardır. 1,300Mp + 200Mp arka çift kamera ve 16 seviyeli çift çekim bulanıklığı ile fotoğraflarınıza stereoskopik bokeh efekti sağlar. Kirin 659 işlemcisiyle kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunar.

HUAWEI Tüketici İş Grubu Hakkında:

HUAWEI ürün ve servisleri, 170’den fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmektedir. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. 2017 yılında HUAWEI, dünya geneline yapılan akıllı telefon gönderimleri ile üçüncü sırada yer almıştır. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici İş Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servisleri bulunmaktadır. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği zengin deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara olağanüstü deneyimler sunuyor.

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