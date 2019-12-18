Yeni Huawei P smart Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei P smart Pro sürpriz bir şekilde tanıtıma çıktı. Markanın yeni orta segment akıllı telefon modelleri arasında yer aldığını gördüğümüz telefon, özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi de başarmış durumda. Telefonun detaylarından da söz edelim.

Telefonun Tasarımı

Yeni akıllı telefon tasarım kısmında son seri Huawei tasarımlarını yansıtıyor. Telefonun ön kısımda herhangi bir kamera alanı ya da çentik alanı bulunmamakta. Çentik alanı ya da çerçevenin olmadığı üst kısım dışında alt kısımda standart haline gelen mini çerçeve alanının kullanıldığı görülüyor.

Ön kısımda bu şekilde bir tasarım sunulmasının ana nedeni ise açılır kapanır kamera sistemi. Telefonun ön kamerası pop-up kamera teknolojisinde. Arka kısma baktığımız zaman ise geçişli renk olarak gösterilen rengin sunulduğunu görüyoruz. Kamera kısmında ise üst üste sıralı olan 3 kameranın öne çıktığı bir tasarım söz konusu.

Huawei P smart Pro Tüm Özellikler

Telefonun özelliklerine geçelim. Huawei P smart Pro özellikler kısmında 6.59 inçlik bir ekran ile dikkat çekmekte. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri bulunan ekranın IPS LCD panel olduğunu ekleyelim. Ekran kısmında genel hatlarıyla iddialı bir seri var.

İşlemci kısmında ise Kirin 710F serisi işlemcilere yer veriliyor. İşlemcilerin yanında 6 GB RAM var. Depolama alanı ise UFS 2.1 teknolojisinde 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise daha iyi bir akıllı telefon söz konusu.

Huawei P smart Pro modelinde 48 MP f/1.8 diyafram açıklık değeri bulunan bir ana kamera var. 8 MP f/2.4 diyafram açıklık değeri bulunan ikinci bir kamera ve 2 MP değerinde bir de derinlik sensörü var. Ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde f/2.2 tek bir açılır kapanır kameraya yer veriliyor.

4000 mAh değerinde bataryası, Android 9 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemi, hızlı şarj desteğiyle beraber Huawei P smart Pro akıllı telefonlarının 350 Euro satış fiyatına sahip olduğunu da eklemiş olalım.