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Yeni Huawei Watch GT 2019 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin Ekim ayında piyasaya sürdüğü Huawei Watch GT'nin özellik bakımından yükseltilmiş yeni Huawei Watch GT 2019 tanıtıldı...

By Muhammed Arslan

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Huawei, bu gün Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte Huawei Band 3e ve Band 3 Pro fitness takipçisi saatlerinin yanı sıra en son akıllı saatleri olan Huawei Watch GT ’yi de piyasaya sürdü. Geçen yıl Ekim ayında aynı isimde farklı bir saat duyurulmuştu. Ancak bazı sorunlar söz konusu idi.

Yeni Huawei Watch GT, düşük pil tüketiminin yanı sıra ultra yüksek pil ömrü ile birlikte geliyor. Kullanıcı aktivitesine bağlı olarak maksimum pil için performans ve verimlilik modları arasında dinamik olarak geçiş yapmasını sağlayan yenilikçi akıllı güç tasarrufu algoritması var.

1.39 inç (454 x 454 piksel) AMOLED ekrana sahip. Paslanmaz çelik ve seramik çerçeveli çift kasa tasarımına ev sahipliği yapıyor. 10.6 mm kasa gövdesi ile birlikte geliyor. Daha hassas konum tahmini için ana uydu konumlandırma sistemlerinin üçü olan GPS, GLONASS ve GALILEO teknolojileri ile donatılmıştır.

Yeni Huawei Watch GT Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Kapalı alan egzersizleri, açık alan koşusu, dağa tırmanma, bisiklete binme ve açık su yüzme dahil olmak üzere çok yönlü spor aktivite takibine sahiptir. TruSeen 3.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi, kullanıcının aktif bir şekilde kalp atış hızını izlemesine yardımcı olacak.

Huawei Watch GT Özellikleri

  • 1.39 inç (454 x 454 piksel) AMOLED dokunmatik ekran, 326 PPI
  • 16 MB RAM ve 128 MB depolama ile ARM M4 Yonga Seti
  • Android 4.4 ve üzeri iOS 9.0 cihazlarına bağlanan Bluetooth 4.2
  • 5ATM 50 metreye kadar su geçirmez
  • GPS, GLONASS ve GALILEO
  • 3B mesafe, Yükseklik barometresi ve pusula, tırmanma ve patika koşusu için özellikler
  • Boyutlar: 46.5 x 46.5 x 10.6 mm; Ağırlık: 46 g (kayışsız)
  • IR tabanlı kalp atış hızı monitörü
  • 14 güne kadar pil ömrüne sahip 420mAh pil

Huawei Watch GT Fiyatı

Huawei Watch GT Sport sürümü 230 dolar, Classic sürüm ise 245 dolar fiyat etiketine sahip. 19 Mart’tan itibaren yalnızca Amazon Hindistan’da satışa sunulacak. Ayrıca tanıtım teklifinin bir parçası olarak 43 dolar değerinde ücretsiz bir Huawei AM61 BT kulaklıkla birlikte geliyor. Diğer ülke pazarlarına ne zaman gönderilecek, henüz net bir bilgi söz konusu değil.

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