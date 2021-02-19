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Yeni Infinix Note 10 Pro Geekbench’te Göründü!

Infinix'in yeni akıllı telefon modeli Note 10 Pro'nun Geekbench sonuçları ortaya çıktı. İşte yeni modelin detayları...

Yunus Emre Çakır

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ınfinix

Akıllı telefon pazarına yeni dahil olmaya çalışan Infinix, Çin merkezli bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Şirket daha önce birkaç model piyasaya sunmuştu ancak küresel çapta istediği başarıyı yakalayamamıştı. Şimdi ise şirketi yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yeni model Note 10 ve Note 10 Pro olmak üzere iki versiyon ile karşımıza çıkacak. Bugün karşımıza Note 10 Pro ile ilgili yeni bilgiler çıkıyor. Firmanın bu yeni modelinin Geekbench sonuçları ortaya çıkmış durumda.

Yeni Infinix Note 10 Pro, MediaTek Helio G90T yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesiyle geliyor. Ayrıca cihaz tek çekirdek testinte 433 puan, çoklu çekirdekte ise 1.125 puan almayı başardı. Android 11 ile çalışacak olan cihaz, aynı zamanda X695 model numarasıyla FCC veritabanında da görünmeye başladı. Ayrıntılar da telefonun Wi-Fi ve 5G bağlantısı, 256 GB dahili depolama alanı ve 33 W şarj desteğinin olduğu ortaya çıktı.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera modülünün olduğunu da görüyoruz. Infinix Note 10 Pro, hakkında şuan için sızdırılan bilgiler bunlardan oluşuyor ancak ilerleyen günlerde daha fazla detayın çıkması bekleniyor.

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