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Yeni Instagram Lite Uygulamasını Denediniz Mi?

Yeni Instagram Lite uygulaması sadece 2MB yer kaplıyor. Yeni uygulamanın çok yakında dünya geneline sunulması bekleniyor...

Ayşen Sıla

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Instagram Lite

Popüler sosyal medya uygulamalarının, internet hizmetinin güvenilir olmadığı veya çok pahalı olduğu pazarlar için tasarlanmış lite sürümleri vardır. Facebook Lite, Messenger Lite ve Twitter Lite gibi bu basit uygulamalar, daha az yer kapladıkları ve daha az işlem gücü gerektirdikleri için düşük kaynaklara sahip telefonlar için de en iyi seçenektir. Bugün Facebook, Android telefonlar için yeni bir Instagram Lite uygulaması duyurdu.
 
Yeni Instagram Lite uygulaması Facebook tarafından bugün “Facebook Fuel for India” adlı bir etkinlikte duyuruldu. Dosya boyutunda 2MB’nin biraz altında olan uygulama, daha hızlı ve daha temiz bir deneyim için Alışveriş ve IGTV gibi ana uygulamada bulacağınız bazı özellikleri ortadan kaldırıyor. Yukarıda belirtilen özellikleri beğenmeyenlerden biriyseniz Instagram Lite uygulaması tam size göre.

Uygulamayı ilk olarak Hindistan‘ın alması şaşırtıcı değil. Güney Asya ülkesi, Statista’nın Kasım 2020 raporuna göre 310 milyondan fazla kullanıcıyla en yüksek Facebook kullanıcısı olan ülke ilan edildi. Facebook, Hindistan’daki testlerle tamamlandığında kullanılabilirliği daha fazla ülkeye genişletmeyi planladığını söylüyor.

Instagram Lite

Orijinal Instagram Lite uygulaması, bazı belirtilmeyen sorunlar nedeniyle Mayıs ayında kullanımdan kaldırıldı. Bu ayın başlarında Play Store‘da listelenen yeni uygulamanın zaten yaklaşık 5 milyon yüklemesi bulunuyor. Yeni Instagram Lite uygulamasının yakında tüm dünyada aktif olması bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakGadgets

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