Bu yıl yeni sürümü ile karşımıza çıkan iPad Pro hakkında güncellemeler, sızıntı haberler, bilmemiz gerekenler veya söylentiler sürekli gündeme gelmektedir. Yeni iPad Pro (yada iPad Pro X) 2018 sürümünün yayınlanma tarihinin, fiyatının ve özelliklerinin açıklanması için dört gözle bekleniliyor.

Apple şirketi 2018’in başlarında bir iPad’i piyasaya sürmüştü. Ancak iPad severler hala yeni nesil iPad Pro‘yu beklemeye devam ediyorlar. Tamamen yeni bir tasarım olan bu cihazın iPhone X‘e benzer tasarımı ve iOS 12‘de gelen iPad arayüzünde yapılan değişikliklerle birlikte yıla damgasını vuracağı düşünülüyor. Hatta ürün tanıtımı yapılmadan bir gün önce saygın bir analist, iPad Pro‘nun Lightning bağlantı noktasının yerine USB-C portunun kullanılacağını tahmin etmişti.

Bu yazı boyunca da iPad Pro (iPad X Max)’ya ait genel özelliklerin yanısıra teknik özellikleri, tasarım, fiyatlandırma ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan bir çok söylentinin derlenmiş halini bir arada bulacaksınız.

Yeni iPad Pro 2018 sürümü şimdiden bir çok ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. 9to5Mac tarafından ortaya çıkarılan yeni bilgiler ise hayranlarının Ekim ayında bir etkinlikle bir çok bilgiyi edineceklerini ifade etmiştir. 9to5Mac sitesi bilgileri erken zamanda yayınlamasıyla ünlüdür ve yeni iPad’lerde iOS 12.1 Beta sürümünün uygulanacağını kanıtlayan dosyalar bulmuştur.

9to5Mac tarafından yayınlanan makalede boyutuna göre ayrılan iki yeni iPad Pro modelinin olacağı açıklanmıştır. Her iki boyutunda kendine ait iki adet Wi-Fi modeli ve LTE modeli olacağı belirtilmiştir.

Yeni iPad Pro’lar boydan boya ekranla kaplı olup, iPhone X serisinde bulunan Face ID özelliğini barındıracaklar. Bunun sonucunda her hangi bir tuş yardımı olmadan kolay bir kullanım sağlayacaktır. iPad’de bulunan Face ID ise portre modunda yada manzara modunda kullanılabilecek.

Çentik olmayan cihazlarda ekranın büyük olup çerçevenin küçük olması hoş bir durum olarak düşünülebilir.

Yeni iPad Pro modellerinin Ekim 2018’in sonunda satışa sunulması bekleniyor. Ancak kesin bilgiler hala açıklanmamış olup gizliliğini korumaktadır.

12 Eylül’de düzenlenen etkinlikte 2018 iPad Pro’nun tanıtılması umuluyordu. Ancak Apple şirketi bu etkinliği iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve Apple Watch Series 4 için düzenlediği anlaşıldı.

Durumun böyle olmasından dolayı Apple Ekim ayında iPod Pro’yu tanıtıp ve muhtemelen de Kasım ayının ilk zamanlarında satışa sunulacağı göz önünde bulundurulmaktadıt. En iyi tahminler ise 23 veya 30 Ekim’de bir etkinlik olacağı yönündedir.

iOS 12.1 Beta sürümündeki yapılan değişikliklerin 2018 Sonbahar döneminde çıkması beklenen iPad için bir tanımlayıcı içerecek gibi görünmektedir. Ancak yeni tasarımın söz konusu olması Apple hayranlarını biraz sıkıntıya düşürebilecek gibidir. Çünkü yeni tasarımda kaldırılan Home tuşunun olmayışı aktif kullanım için biraz çaba gösterilmesi gerektiğinin bir kanıtı olabilir.

2016 Haziran ayı sonunda TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo iPad Pro’nun Face ID özelliği ile birlkte “2018’in ikinci yarısında” piyasaya sunulacağını belirten bir not yayınlamıştı (MacRumors aracılığıyla).

Ayrıca 2018 Temmuz ayının başında ortaya çıkan yasal düzenlemeler sonucunda beş yeni iPad modelinin piyasaya sunulacağı ifade edilmiştir. Listelenen iPad’ler ise A1876, A2013, A1934, A1979, A2014 idi.

İngiltere‘de iPad Pro 10.5 inçlik (2017) 64 GB Wi-Fi modeli 619 £ fiyatla ve 12.9 inçlik modeli ise 769 £‘dan satışa sunulmuştu. Bundan dolayı Apple şirketi’nin 2018 sürümlerini de hemen hemen bu fiyatlar ile satışa sunması bekleniliyor. Ancak bu durum değişen döviz kurlarından dolayı ve üretim ürünlerinin maliyetlerinden dolayı değişebilir bir fiyat olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Ancak Apple şirketinden Tim Cook; şirketin iPhone X modelini 2017’de 1000 Dolardan fazla bir fiyatla piyasaya sürmesi gibi, yeni iPad Pro cihazının da daha pahalıya mâl olmasının mümkün olabileceğini ifade etmişti.

Fiyatların yükselme ihtimalinin bir başka sebebi ise kur dalgalanmalarıdır. 2016 yılında yapılan Brexit referandum sonucununda değer kaybeden Pound, İngiltere’de yer alan ürünlerinin çoğunun değerilerinin artmasına sebep olmuştu. Pound’un değişkenlik gösteren kurunun yükselip düşmesinin sonucunda fiyatların da değişme ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

2017’nin sonunda iPhone X modelinin piyasaya sürülmesinin ardından yeni çıkacak olan iPad Pro tasarımının bu telefondan ilham alınarak oluşturulacağı düşünülmüştü. Bundan dolayı cihazda Home tuşunun ve çentiğin olmamasını doğal karşılamak gerekir. Ancak tasarım açısından başka nelerin değişeceğini yazı boyunca öğrenmeye devam edeceksiniz.

Apple’ın tasarım değişikliklerinden bazılarını iPhone X modelini baz alarak iPad serisine aktarmayı planlıyor olabilir. Yani iPad Pro 2018 sürümünde de Home tuşunun kaldırılmasını beklemek yanlış olmaz. Ayrıca iOS 12 arayüzünün de eklenmesi tasarım benzerliği fikrini daha güçlü kılmaktadır.

Yapılan yeni değişikliklerin bir göstergesi olan iOS 12 beta sürümünde ki yeni iPad simgesi Home tuşunun aşağıda ki görsellerde de görüldüğü gibi cihazda yer almayacağını ifade etmektedir.

Home tuşunun kaldırılması tabiki sürpriz değildi. Ancak üst tarafta bulunan çentiğin kaldırılması yeni eklenen özellik olan Face ID kamerasının cihazın üst kısmında yer alan küçük çerçevenin içerisine dahil edilebileceği varsayımlarını destekliyor.

Kasım 2017 de yayınlanan Bloomberg‘de ki bir yazıda Apple şirketinin en az bir tane yeni iPad modelinde Home tuşunun kaldırılması, ekranının çerçeveyi tam kaplaması ve Face ID özelliğinin bu çervede yer alması belirtilmişti.

Ekim 2017’de KGI Securities analisti Mini-Chi Kuo yeni iPad Pro’nun Animoji ve Face ID için TrueDepth kamera özelliğini içereceğini açıklamıştı.

iPhone X tarzı bir iPad‘in daha fazla kanıtı ise geliştirici Steven Troughton-Smith‘ten geldi. 5 Temmuz‘da yaptığı açıklamada Apple’ın Face ID ile bir iPad üreteceğine dair daha fazla kanıt bulduğunu söyledi.

Troughton-Smith, Animoji’nin kullandığı yazılım olan AvatarKit yapısının iPad versiyonunu keşfettiğini tweetlemişti.

New in iOS 12: AvatarKit comes to iPad. Still requires a TrueDepth camera to do face tracking, though, i.e. an iPad with Face ID pic.twitter.com/9TvP2vsP6X

Eğer iPad cihazı Animoji özelliğini sunacaksa, bir TrueDepth kamerasının eklenmesi gerekmektedir.

Yeni iOS 12 beta ile gelen özellikler yeni iPad’in Face ID kamerasına sahip olmak için Home tuşunun devre dışı bırakılması gerektiğini de öne sürmektedir.

Beklenilene göre Face ID kamerası, cihazın manzara modunda kullanılmasına rağmen gene de kullanıcısını tanıyabilecektir. Geliştirici Guilherme Rambo, Face ID’nin yatay yönde çalışabileceğini belirten beta kodunu oluşturduğunu öne sürmüştür.

Face ID’nin manzara modunda çalışacağına dair daha fazla kanıt ise iOS 12.1 beta sürümünde gelmiştir. Steve Troughton-Smith, Face ID’nin manzara modunda kullanımına yönelik oluşturulan kod hakkında bir tweet atmıştı.

iOS 12.1 also appears to coincide with a change to MFi game controllers to allow for clickable thumb sticks. Finally. pic.twitter.com/O2XMVg8WJS

Ayrıca Face ID’nin varlığını doğrulamak için iOS 12‘deki Erişilebilirlik ayarlarında çeşitli ipuçları da vardır.

Temmuz ayında Japon tedarik zinciri sitesi olan Mac Otakara‘da yayınlanan bir raporda Apple’ın Face ID’nin manzara modunda çalışması için zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmişti. Ardında Bloomberg muhabiri Mark Gurman yaptığı açıklamada yeni iPad Pro’nun manzara modunda Face ID özelliğinin kullanılacağını söylemişti.

iPad’in manzara modunda tutulduğunda Face ID özelliğinin çalışmaz hale gelmesi açıkçası düşünülmüyor. Çünkü iPhone X telefonu yatakta yatarken bile yan tutulduğunda kullanıcısını rahatlıkla tanıyabiliyor. Tanıtım etkinliğinden önce Apple’ın bu soruna çözüm bulamaması kesinlike şaşırtıcı olurdu. Kullanımı ise muhtemelen kullanıcının hem manzara modunda hemde portre modunda ayrı ayrı yüzlerini kaydetmeleri yönünde olabilir.

Mevcut iPad Pro modelleri iki ekran boyutunda piyasaya sunulucağı düşünülmektedir. Bunlar 12.9 inç ve 10.5 inç sürümleridir.

Görünüşe göre Home tuşunu kaldırarak ve çerçeveyi daraltarak yeni iPad Pro modeli Apple’ın 10.5 inçlik modelinin ekran boyutunu 11 inçe kadar genişlemesini sağlıyor.

Mart 2018‘de yayınlanan bir Çin raporu 12.9 inçlik sürüm ile birlikte 11 inçlik bir iPad Pro’nun yolda olduğunu iddia etmiştir.

Bu rapor ise 12.9 inçten daha büyük bir modelin olmayacağını gösteriyor. Bunun sebebi ise Apple’ın daha büyük ekranı oluşturmak için ekran gövde uyumluluğunu sağlamak adına boyutları küçültümesi gerektiğinden kaynaklı olabilir.

Daha küçük çerçeveler ise iPad’lerin daha küçük olabileceği anlamına gelebilir. Bir Japon sitesi olan Macotakara‘daki raporda, 10.5 inçlik modelin boyutlarının 250,6×174,1×6,1 mm‘den 247,5×178,7x6mm‘ye kadar çıkacağını iddia ederken, 12,9 inçlik modelin 305,7×220,6×6,9mm‘den 280x215x6.4mm‘ye kadar küçüleceğini iddia etmiştir.

Bu durum 12.9inçlik modelin boyut açısından küçülmesini gösterirken ekran boyutunu koruyacağını, daha küçük modelin daha büyük bir ekran elde edip etmeyeceğini düşündürmektedir.

Elbette cihazın kendisinde yuvarlak köşeler olacaktır. Hatta iPhone X gibi yeni iPad ekranının şasisinin yuvarlatılmış olduğunu gösteren kanıtlar her geçen gün artıyor.

iOS 12 beta sürümünde yer alan simgenin ekranın köşelerinde çok hafif bir şekilde yuvarlaklık olduğunu göstermişti. Ancak emin olmak için çok küçüktü. Bununla birlikte başka bir görünüş bulundu ve daha detaylı şekli hakkında daha çok detay sundu.

Bu detaylı görünümü sağlayan şey uygulama arayüzlerinin köşelerini yuvarlaklaştırmak için kullanılan UI maskesidir.

Galaxy Tab S4 cihazı 10 Ağustos 2018 tarihinde satışa sunulmuştu ve iPad ile aralarında

büyük bir rekabetin olması bekleniyor.

Galaxy Tab S4 287 ppi (2560×1600 çözünürlük) yoğunluğunda Süper

AMOLED ekrana sahiptir. Ayrıca gönderilirken yanına bir kalem eklemeyi de

unutmuyorlar.

Apple ın ekranı ile S4 ün ekranı birbirleriyle eşleşebilir seviyede mi? Bloomberg

Kasım 2017 kaynaklarına göre Apple ekranının OLED olması beklenmeyen bir

durumdu. Neden beklenmeyen bir durum olduğunu belirtmiyorlar. Muhtemelen iPhone X telefonundaki OLED ekranının üretim zorluklarından ve tedarik sıkıntılarından dolayı şirketin bu teknolojiye girmekten çekinmesinden dolayı olabilir.

2018 iPad’lerinin ilk konsept illüstrasyonlarını görebilmekteyiz. Ancak bunların tamamen resmi olmayan kaynaklardan geldiğini unutmayın. Çizimlerin kaynağı Apple ile bağlantısı olmayan insanların en popüler söylentileri baz alarak ürettikleri görsel tasarımlara dayanmaktadır.

Aşağıdaki görseller Martin Hajek tarafından tasarlanmış olup geniş ekranlı, Home tuşu olmayan, çentiksiz tasarıma sahip iPad Pro modeline aittir. WWCD tarafından henüz resmiyet kazanmamışken WWDC 2018 resmini kullanarak Hajek, bu modele iPad Pro X ismini vermiştir.

Hajek bu tema altında bir dizi görüntü seti yayınladı ve daha önceki yayınladığı sete siyah ve gümüş rengi harika görünen akıllı bir Apple Kalemini ekledi.

iPad Pro modelleri genellikle önceki iPhone telefonlarında yer alan işlemcinin değiştirilmiş bir sürümünü içermektedir. Örneğin iPhone 7 bir A10 Fusion yongası kullanılırken iPad‘lerde ise A10X Fusion kullanılmıştır.

iPhone XS telefonu ise A12 Bionic işlemcisini kullanıyor. Bu yüzden 2018’de piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro modellerininde XS işlemcisinin baz alınarak üretilen A12X Bionic işlemciye sahip olması beklenilmektedir. Ancak iPhone X temel alınarak tasarlanan bu cihazların A11X Bionic işlemcisini barındırması da muhtemel seçenekler arasında değerlendirilebilir. 2018’in ilk dönemlerinde piyasaya sürülen iPad’ler ise A10 işlemcisini kullanıyorlardı.

Ağustos 2018’de yayınlanan bir DigiTimes raporuna göre yeni iPad Pro modelleri şarjı hızlandıracak 18W sarj aleti olan yeni bir USB-C ile gönderileceğini öne sürmüştü.

Daha sonra 10 Eylül‘de analist Ming-Chi Kuo yeni iPad Pro’nun Lightning bağlantı noktasının USB-C bağlantı noktasına çevirilip ve yeni bir 18W USB-C şarj cihazı ile gönderileceğini öngördü.

Yeni çıkacak iPad’lerin tıpkı iPhone telefonların olduğu gibi kulaklık girişlerinin kaldırılacağını düşünüyorsanız bu konuda korkmanıza gerek yok demektir. Bir Japon sitesi olan Macotakara, Apple’ın iPad Pro ile Lightning bağlantı noktası ile 3.5 mm’lik kulaklık girişinin birleştirilmeyeceğini iddia ediyor. Bu da cihazın kulaklık girişini bulunduracağı anlamına gelmektedir.

Ancak diğer raporlar Apple’ın kulaklık girişinin yeni iPad Pro modellerinde değişiklik göstereceğini ifade etmektedir. Bu da iPad kutusunda kulaklığın bulunmayacağının bir göstergesi olabilir.

Akıllı Bağlantı (Smart Connector) Özelliği

Açık sözlü olmak gerekirse bu özellik biraz garip karşılanabilir. Görünüşe göre Apple şirketi Smart Connector (iPad’in yatay yönde bir klavye ile kullanılmasını sağlayan teknoloji) bağlantı noktasını cihazın alt tarafına lightning bağlantı noktasının hemen üst tarafına yerleştirecektir.

Bunun olası görünmemesinin birkaç nedeni vardır. Birincisi manzara modunda yazı yazma seçeneğini ortadan kaldırmak mantıksız olurdu. Bağlantı noktasının yeniden konumlandırıldığını belirten ‘sızdırılmış’ görüntüler cihazın arkasına taşındığını da gösteriyor. Ancak bu yine mantıksızdır çünkü klavye ile arka taraftan nasıl bağlantı kurulabilir?

Öyleyse Apple’ın bunu yapmasının bir sebebi olmalıdır. Bu da insanların iPad’i dikey yönde kullanmasını istemelerinden kaynaklı olabilir. Çünkü Face ID manzara modunda çalışmayacaktır. Bize soracak olursanı bu da çok saçmadır!

İşte her iki durumda da sunulan sözde kanıt;

OnLeaks tarafından yayınlanan bir CAD görüntüsü iPad’in arkasında yeni bir bağlantı noktasının varlığını göstermektedir.

Just got my hands on a purported 2018 iPad Pro CAD showing a unknown thing located on the back of the tablet… NB: I can't confirm the accuracy of that CAD I share for discussion purposes only because of that weird and yet unexplained detail… 😉 pic.twitter.com/9R7jeLDfLV

— Steve H. (@OnLeaks) July 30, 2018